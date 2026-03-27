Eduard Menal, director general de Newlink en Barcelona: "La lectura de ‘La conjura de los necios’ me abrió nuevos horizontes literarios"

¿Recuerda un libro especial que leyera en su adolescencia?

Especial fue 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole. Su lectura me abrió la mente a nuevos horizontes literarios. Me encantó por su protagonista inolvidable, Ignatius J. Reilly, un personaje tan ridículo como brillante. La novela, que nunca pierde el ritmo, combina un humor absurdo y corrosivo, del que siempre he sido muy fan, con una crítica social inteligentísima.

¿Y alguno, ya superada la adolescencia?

Una novela ambientada en Harlem en los años veinte del siglo pasado, 'Jazz', de Toni Morrison. La leí con veinticuatro años y me fascinó por su estructura jazzística. Y es que el jazz es uno de mis estilos musicales preferidos. La trama respira, improvisa y se desliza, como un solo de jazz que convierte la narración en ritmo y emoción. Es una historia sobre el amor, la herida y la memoria que, como el jazz, duele y consuela al mismo tiempo.

¿Qué libro le ha impresionado más?

'Vida y destino', de Vasili Grossman. Me impresionó por la manera en que el autor retrata, con una humanidad inmensa, el horror de la guerra y del totalitarismo. La novela entrelaza decenas de personajes y demuestra que, incluso bajo la opresión brutal, la dignidad y la bondad pueden sobrevivir. Es un fresco épico y moral que obliga a reflexionar sobre la libertad, el poder y el valor de cada vida.

¿Me recomienda un buen libro de comunicación?

'Estrategias en marketing directo', de Bob Stone. Me lo regaló mi padre, que durante muchos años fue presidente de la Asociación Española de Marketing Directo. Un libro que explica con claridad cómo construir mensajes persuasivos y campañas orientadas a resultados, no solo a creatividad. Es práctico y atemporal.

¿Una anécdota en torno a la lectura?

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