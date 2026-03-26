Estrella Alonso, lectora editorial y creadora de contenido literario: "Si ves a la gente leer y tienes libros a tu disposición, la lectura se vuelve natural"
Al principio con cierta timidez, después con una personalidad cada vez más reconocible, recomienda novelas, ensayos e iniciativas editoriales que le interesan
Carmela García Prieto
Estrella Alonso nació en Madrid en una casa donde los libros circulaban con naturalidad, la mejor forma de aterrizar en el mundo de la literatura. Su madre, igual que ella ahora, es autora, y durante años fue leyendo en voz alta los manuscritos que preparaba. "Si ves a la gente leer a tu alrededor y tienes libros a tu disposición, la lectura se vuelve algo natural", cuenta.
Su formación, sin embargo, fue primero teatral. Con 18 años se trasladó a Londres para estudiar interpretación y dramaturgia. Aquellos años fueron una etapa de lectura intensa: "Leía muchísimo teatro, claro, pero también novedades que encontraba en las librerías. En eso me gastaba el dinero".
Al terminar los estudios, el vínculo profesional con los libros llegó por casualidad, cuando una 'scout' literaria le propuso hacer un informe de lectura: "Me dijeron: ‘Léelo y dime qué piensas’, e hice un análisis larguísimo". Comenzó entonces como lectora editorial, valorando manuscritos capaces de viajar a otros países, un oficio muchas veces invisible pero fundamental dentro de la cadena del libro. "Lees mucho y al final confían en tu criterio para decir: esto puede funcionar".
Instagram apareció en el verano de 2024, cuando, animada por su hermana, decidió empezar a hablar de sus lecturas. Al principio con cierta timidez, después con una personalidad cada vez más reconocible, recomienda novelas, ensayos e iniciativas editoriales que le interesan: "Es como mi pequeño periódico –explica–, un lugar donde puedo elegir de qué hablar".
A partir de este proyecto, han llegado su club de lectura y nuevas oportunidades profesionales. Pero, si algo destaca de la experiencia, es la comunidad que se ha formado. "La gente que me sigue es muy generosa. Los mensajes de entusiasmo y agradecimiento superan cualquier otra cosa". Y, en ese intercambio constante con quienes están al otro lado de la pantalla, Estrella Alonso ve la mejor recompensa de este oficio, descubrir que siempre hay alguien que comparte y valora sus pasiones.
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