‘Cuando el mundo duerme’, de Francesca Albanese: una tragedia humana

La guerra de Irán ha conferido plena vigencia a una de las ideas que orientan 'Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina', ensayo de Francesca Albanese (Ariano Irpino, Campania, 1977), relatora de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. "La crisis en Gaza es ahora el síntoma de una crisis global", afirma al principio de su libro, escrito en 2025; la desestabilización de Oriente Próximo a partir del 28 de febrero ha hecho que una crisis regional mute en crisis mundial.

El trabajo de la relatora italiana no se queda ahí, porque sitúa su argumentación en la necesidad de superar "la manipulación discursiva que ha distorsionado la perspectiva de las relaciones de fuerza entre israelíes y palestinos". Enmarca así la explicación de cuanto acontece en Gaza y Cisjordania en el desequilibrio estratégico y de medios a ambos lados de la divisoria, algo resaltado por los análisis más solventes, uno de los últimos el del profesor Bichara Khader, palestino afincado en Bélgica.

Albanese no soslaya ninguna de las aristas de la realidad palestino-israelí, ni siquiera las que se derivan de la definición y condición de antisemita, atribuida a ella en alguna ocasión

La novedad en Albanese es que su punto de vista se sustenta en el testimonio recogido de nueve habitantes de la tierra ocupada y de su entorno o círculo más próximo, donde la supervivencia convive con la tragedia humana. No se trata, pues, de un análisis superestructural, sino de la recopilación de voces y datos de una realidad impregnada de sufrimiento. Con una aclaración indispensable por parte de la autora: "No estoy aquí para justificar ningún delito que los palestinos hayan podido cometer contra civiles israelíes durante su prolongada opresión".

Una puntualización necesaria

La puntualización es necesaria porque recoge en el libro las circunstancias que concurrieron en la creación de Hamás (1987), su arraigo en la Franja –ganó allí las elecciones de 2006– y su choque frontal con la Autoridad Palestina, que dejó de gobernar de facto en Gaza hace 20 años. La aclaración de Albanese es asimismo necesaria porque con harta frecuencia se la ha acusado desde Israel de transmitir una versión sesgada del conflicto. Y también está justificada la puntualización porque, en países especialmente transigentes con Israel, como Alemania, ha pasado por situaciones complicadas a pesar de su estatus diplomático.

Albanese no soslaya ninguna de las aristas de la realidad palestino-israelí, ni siquiera las que se derivan de la definición y condición de antisemita, atribuida a ella en alguna ocasión. La definición propuesta en 2016 por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto le parece "farragosa, compleja y meliflua". ¿Por qué? Por una razón que, no por sabida, es innecesario recordar: "El peligro de esta definición es que permite que cualquier crítica al Estado de Israel se considere antisemita". Algo que ha sucedido con las que desde diferentes frentes han censurado la política de tierra quemada aplicada por el Gobierno israelí en Gaza.

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Por fortuna, no es 'Cuando el mundo duerme' un texto aséptico ni pretende serlo. Es, por el contrario, la foto fija de una realidad hiriente que la crisis gazatí ha elevado a su máxima expresión, pero que la guerra de Irán ha dejado fuera de muchos de los debates sobre el desorden mundial en curso.