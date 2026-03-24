Reconectar con lo sagrado

No sabíamos qué hacer. Lo único que podíamos intentar era observar y mantener la calma ante la incertidumbre. Cuando las tinieblas cubrían todo, el mundo podía terminarse para siempre, salvo que, al cabo de unas horas, la luz volviese a asomar, siempre por el mismo punto. Y en ese milagro cotidiano se atesoraba la vida.

Si había fuego, lo lógico era apartarse, o no, porque al mirarlo de frente se podía descubrir que no solo calentaba y nos daba la posibilidad de transformar los alimentos en algo muchísimo mejor, sino que también podía servir para espantar a las fieras que acechaban en las noches a la intemperie. Si caía el agua necesaria, en su justa medida, la fertilidad de los campos se convertía en una fiesta a la que entregarse y venerar con diosas voluptuosas. Sin embargo, si la tromba estropeaba lo sembrado, todo se podía trastocar.

El viento, por su parte, traía deidades generadoras tanto de vida como de muerte y, casi al mismo tiempo que se dominó el fuego, quisimos también ponernos al resguardo de lo que los rugidos del aire podrían provocar.

Todo esto y mucho más nos recuerda el precioso libro 'Los orígenes de lo sagrado. Un ensayo ilustrado sobre la relación ancestral del ser humano con la naturaleza', novedad de Errata Naturae que merece un aplauso por su cuidada edición y todo lo que logra transmitir en su decisión de hibridar saberes: los de un intelectual y un artista.

Ojalá sepamos regresar a la reconexión con lo sagrado que la naturaleza nos mostró para cooperar como especie

Por un lado, encontramos los textos de Patrick Banon, antropólogo francés especializado en Ciencias Religiosas y Sistemas de Pensamiento y actual director del Instituto de Ciencias de la Diversidad de la Universidad París-Dauphine. Y, acompañándole, va Antonie Pateau, ilustrador y director de escena, que redondea la esencia de lo que aquí se quiere transmitir: cómo nuestra relación con la naturaleza ha modelado el modo en el que estamos y somos en el mundo, aunque cada vez vivamos más desconectados de esa realidad.

Perspectiva de cosmogonías

El libro se articula en varias crónicas que nos hablan del cielo, del fuego, del agua, de la tierra misma, de lo pétreo, del viento y de los imprescindibles árboles. Y lo hace con una amplia perspectiva de cosmogonías que nos hacen ver cómo estamos íntimamente conectados, no solo con la naturaleza en sí, sino entre las diversas culturas que forman nuestras sociedades desde tiempos remotos hasta hoy. Otra cosa es que tratemos de ocultar esta verdad para poner por delante nuestras diferencias con el fin de capitalizar enfrentamientos que hoy son tan recurrentes. Pero también, como esperanza, nos habla de los ciclos y del imparable avance de la humanidad.

A modo de brújula, el libro incluye una cronología razonada que abarca desde lo que el autor denomina el reino vegetal, localizado 400 millones de años antes de nuestros días, a la aparición de las primeras aldeas entre los 7.000 y 8.000 años, hasta la Edad del Hierro ya de nuestra era actual, en la que florecieron las ciudades propiamente, sin dejar de mencionar otros hitos fascinantes: la fabricación de herramientas, la domesticación del fuego, los ritos funerarios y los primeros comportamientos simbólicos, el arte rupestre, el culto a las calaveras, la invención de la escritura y los jeroglíficos, la caída de los imperios…

Ojalá sepamos regresar a la reconexión con lo sagrado que la naturaleza nos mostró para cooperar como especie y salir adelante innovando en nuestros actuales desafíos, que no son pocos ni mínimos, sino todo lo contrario. Ha pasado mucho tiempo, pero lo esencial, a veces, como decía 'El principito', es invisible a los ojos: y sigue estando ahí, al alcance de nuestra mano.