Los libros de la semana: Elvira Sastre, Aida González Rossi y Elena Garro

En defensa de la memoria Elvira Sastre Alfaguara 21,95 €

Los textos de la escritora Elvira Sastre acompañados, por primera vez, de sus propias fotografías analógicas. Un libro íntimo en el que refleja su mundo interior tanto con palabras como con imágenes, estableciendo un diálogo entre ambos. Costumbrismo, naturaleza, sencillez, hogar, raíces, detalles: así es este proyecto, vibrante y emotivo; una suerte de cuaderno de bitácora vital.

Gorda sinvergüenza Aida González Rossi Debate 12,90 €

'Gorda sinvergüenza' explora la sensación de estar delante de gente y no poder ser una misma y el descubrimiento de que algunos espacios en los que creías que podías serlo, como el virtual, estaban siendo cómplices. Aida González Rossi defiende que habitar el propio cuerpo de manera radical es la única respuesta, así como el camino para llegar ser una misma donde no se debe.

Elena Garro: secuelas del patriarcado Patricia Rosas Lopátegui Editorial Espinas 21,95 €

Elena Garro padeció la opresión del patriarcado en sus diferentes vertientes, lo que se refleja en la infinidad de obras que no pudo concluir. Este volumen recoge 14 textos inéditos escritos entre México, España y Francia a lo largo del siglo XX, y rescata la primera versión de uno de los cuentos publicados más emblemáticos de la escritora mexicana, cuya vigencia es apabullante.

Mátame psicosis Lola Miquel Temporal Casa Editora 13 €

'Mátame psicosis' es la primera obra de la poeta catalana Lola Miquel en traducirse al castellano. En un mundo desbordado, una voz recorre este paraje a través de nueve transformaciones. Un ejercicio poético que le concede la palabra a un mosaico de identidades y pensamientos fragmentados donde el discurso se expande y cuestiona la construcción de la propia identidad.

20 razones para amar la lingüística Lorena Pérez Hernández Plataforma Editorial 22,90 €

En '20 razones para amar la lingüística', Lorena Pérez Hernández propone, a través de veinte capítulos, un recorrido que invita a mirar el lenguaje con nuevos ojos y a entender cómo influye en lo que pensamos, sentimos y decidimos. Un libro que no es solo divulgación: es también una defensa de las humanidades como un saber útil, interdisciplinar y con futuro.

El geni que volia llançar un bou al mar des d’un helicòpter Varios autores Saldonar 18 €

El título puede sacarnos una sonrisa, pero está incompleto: falta "i altres contes antiespecistes", añadido imprescindible para entender este volumen colectivo. Nueve relatos en los que Andreu Gomila, Jordi Nopca, Lluís Freixes, Alba Serrano Giménez, Noelia Karanezi, Laia Beltran, Marta Tafalla, Xantal Rodríguez y Borja Duñó abren un debate ético al cuestionar la forma en que tratamos a los animales.

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Passarem Jordi Martí-Rueda Tigre de Paper 17,50 €

El autor de 'Brigadistes' vuelve a echar la vista atrás, esta vez a los años 30, para explorar un momento clave del siglo XX –el auge del fascismo– a través de biografías marcadas por la guerra, el exilio y la resistencia, como la de Margarita Zimbal, hija de nazis y que luchó como miliciana en España, y Salaria Kea, enfermera negra que apoyó a la Segunda República enrolada en el Batallón Abraham Lincoln.