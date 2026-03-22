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SELECCIÓN SEMANAL

Los libros de la semana: Elvira Sastre, Aida González Rossi y Elena Garro

Los críticos del suplemento 'ABRIL' también seleccionan esta semana el primer poemario de Lola Miquel traducido al castellano y el ensayo de Lorena Pérez Hernández '20 razones para amar la lingüística', entre otros títulos

La escritora Elvira Sastre.

La escritora Elvira Sastre. / Alba Vigaray

María Soto

Madrid
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En defensa de la memoria

Elvira Sastre

Alfaguara

21,95 €

Los textos de la escritora Elvira Sastre acompañados, por primera vez, de sus propias fotografías analógicas. Un libro íntimo en el que refleja su mundo interior tanto con palabras como con imágenes, estableciendo un diálogo entre ambos. Costumbrismo, naturaleza, sencillez, hogar, raíces, detalles: así es este proyecto, vibrante y emotivo; una suerte de cuaderno de bitácora vital.

Gorda sinvergüenza

Aida González Rossi

Debate

12,90 €

'Gorda sinvergüenza' explora la sensación de estar delante de gente y no poder ser una misma y el descubrimiento de que algunos espacios en los que creías que podías serlo, como el virtual, estaban siendo cómplices. Aida González Rossi defiende que habitar el propio cuerpo de manera radical es la única respuesta, así como el camino para llegar ser una misma donde no se debe.

Elena Garro: secuelas del patriarcado

Patricia Rosas Lopátegui

Editorial Espinas

21,95 €

Elena Garro padeció la opresión del patriarcado en sus diferentes vertientes, lo que se refleja en la infinidad de obras que no pudo concluir. Este volumen recoge 14 textos inéditos escritos entre México, España y Francia a lo largo del siglo XX, y rescata la primera versión de uno de los cuentos publicados más emblemáticos de la escritora mexicana, cuya vigencia es apabullante.

Mátame psicosis

Lola Miquel

Temporal Casa Editora

13 €

'Mátame psicosis' es la primera obra de la poeta catalana Lola Miquel en traducirse al castellano. En un mundo desbordado, una voz recorre este paraje a través de nueve transformaciones. Un ejercicio poético que le concede la palabra a un mosaico de identidades y pensamientos fragmentados donde el discurso se expande y cuestiona la construcción de la propia identidad.

20 razones para amar la lingüística

Lorena Pérez Hernández

Plataforma Editorial

22,90 €

En '20 razones para amar la lingüística', Lorena Pérez Hernández propone, a través de veinte capítulos, un recorrido que invita a mirar el lenguaje con nuevos ojos y a entender cómo influye en lo que pensamos, sentimos y decidimos. Un libro que no es solo divulgación: es también una defensa de las humanidades como un saber útil, interdisciplinar y con futuro.

El geni que volia llançar un bou al mar des d’un helicòpter

Varios autores

Saldonar

18 €

El título puede sacarnos una sonrisa, pero está incompleto: falta "i altres contes antiespecistes", añadido imprescindible para entender este volumen colectivo. Nueve relatos en los que Andreu Gomila, Jordi Nopca, Lluís Freixes, Alba Serrano Giménez, Noelia Karanezi, Laia Beltran, Marta Tafalla, Xantal Rodríguez y Borja Duñó abren un debate ético al cuestionar la forma en que tratamos a los animales.

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Passarem

Jordi Martí-Rueda

Tigre de Paper

17,50 €

El autor de 'Brigadistes' vuelve a echar la vista atrás, esta vez a los años 30, para explorar un momento clave del siglo XX –el auge del fascismo– a través de biografías marcadas por la guerra, el exilio y la resistencia, como la de Margarita Zimbal, hija de nazis y que luchó como miliciana en España, y Salaria Kea, enfermera negra que apoyó a la Segunda República enrolada en el Batallón Abraham Lincoln.

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