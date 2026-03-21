La primavera llega cargada de ferias del libro

La maquinaria de las ferias del libro está en marcha desde hace semanas, meses podríamos decir. Cuando el mundo editorial empaqueta la campaña de Navidad, a principios de noviembre, comienza a pensar en las ferias que se nos vienen encima entre abril y junio.

Sant Jordi en Catalunya, San Jorge en Aragón, Sant Jordi en Balears, la feria del libro de Valencia entre abril y mayo, la del Retiro de Madrid a finales de mayo y principios de junio y hasta la de Xixón, también en junio. La lista es afortunadamente larga y demuestra el buen momento que vive el sector del libro en nuestro país.

Junto con las editoriales, se ponen a trabajar las librerías. Si un librero recomienda a sus clientes una obra, el éxito está asegurado. Los datos indican que las librerías de autor, aquellas que no pertenecen a grandes grupos, marcan su propio criterio y pueden llegar a vender cientos de libros, algunos desconocidos.

Desde los suplementos literarios también nos unimos a esa tendencia prescriptora. Es uno de nuestros cometidos. Es cierto que balanceamos nuestra prioridad entre lo establecido y la sorpresa. Por ello entrevistamos, al menos en 'ABRIL', a tanto autor que ha publicado su primera novela. ¿Se puede saber si un novel es solvente? Pues no. Es cierto. Se trata de una apuesta que no siempre sale bien. Pero al menos abrimos ventanas nuevas que, sin duda, aportan aire fresco.

Es el caso de Zoe Dubno, que ha publicado su primera novela con Alba Editorial, 'Felicidad y amor', o el de Greta García, hace ya unos años, y que acaba de sacar su segunda obra. O la apuesta que haremos en el suplemento especial de Sant Jordi, que publicaremos la semana anterior a la gran fiesta del libro, con Lucía Solla Sobral, a la que lectores y libreros han convertido en autora de moda. Con permiso de Sonsoles Ónega, Juan del Val, Julia Navarro, Rebecca Yarros, Freida McFadden o Agnès Marquès.