Libros
Fernando Aramburu, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Cada vez tiendo más a escribir falsamente fácil"
El escritor, que acaba de publicar su nuevo libro, ‘Maite’, que transcurre en los cuatro días que acabaron con el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en 1997, protagoniza esta semana el episodio de 'Libros y Cosas'
María Soto
En septiembre de este año se cumplirá una década de la publicación de ‘Patria’, la novela con la que Fernando Aramburu se convirtió en uno de los autores más vendidos y admirados de la literatura española contemporánea.
Durante estos diez años, el autor ha seguido fiel a su propio ritmo narrativo, entregado al oficio de escritor, por el que siente devoción, y dando forma a la serie ‘Gentes vascas’, que inauguró con ‘Los peces de la amargura’ y ha seguido alimentando con títulos como ‘Años lentos’, ‘Hijos de la fábula’, ‘El niño’ o ‘Maite’, su nueva novela, que llegó a las librerías hace unos días.
De esta última, su concepción, sus personajes, el trasfondo social en el que la sitúa (el asesinato en 1997, a manos de ETA, del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco), comienza hablando en ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, del que esta semana es protagonista el escritor.
Pero la larga media hora de conversación también da para que Aramburu confiese que cada vez tiende más “a escribir falsamente fácil o conciso, y eso es lo más difícil, lo más fácil es escribir enrevesado y verboso. Cuando empecé en esto de escribir libros, yo tenía la ingenua aspiración de lograr una voz propia y esto lo hace uno con toda clase de experimentos y alejándose de sus modos expresivos habituales, hasta que me di cuenta de que, si quería una voz propia, pues habla con tu voz, chaval, si ya es la tuya”. O para que explique cómo se ve en esto de la literatura: “Como un cometa que viene de muy lejos, pero que cada vez vemos en mayor tamaño, y luego pasaré y me alejaré”.
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