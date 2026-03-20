'La hermanísima: la mano negra de Corea del Norte': todo atado y bien atado

Si a usted le interesa la política internacional, tiene que leer este libro. Altamente recomendable a la par que inquietante. El académico estadounidense Sung-Yoon Lee (Seul, 1968) explica con estilo llano y directo la realidad política de Corea del Norte y el perfil de sus descarnados dirigentes, especialmente de la princesa Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, que acaba de ascender en el escalafón jerárquico, cumpliendo así los vaticinios del autor del ensayo.

'La hermanísima: la mano negra de Corea del Norte' es un libro ágil y ameno, que en poco más de 200 páginas retrata la historia y las argucias del clan del monte Paektu. Una zona de Corea del Norte de la que se arrogan la procedencia, aunque parece discutible. Una dinastía joven, que empieza casi por azar, después de la Segunda Guerra Mundial con el abuelo, Kim Il-sung, que estaba en el lugar oportuno en el momento adecuado. Stalin lo designó como líder de Corea del Norte después de la rendición de Japón y de ahí a fundador de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Vaya, el cinismo en su grado máximo. Porque ni es república, ni es popular, ni es democrática, sino un sistema feudal, monárquico, en el que el poder se hereda.

Cruel dictadura

Una dictadura que heredó su hijo Kim Jong-il y los hijos de este: los citados Kim Jong-un y su hermana menor, Kim Yo-jong, apodada la princesa. Y a juzgar por los acontecimientos, descritos por el autor del ensayo, esta familia ha mantenido el poder aterrorizando a la población, con ejecuciones sumarísimas. El autor sostiene que Kim Jong Il en 1996 mandó asesinar atrozmente a cinco cristianos protestantes arrojándolos, atados de pies y manos, a una apisonadora.

Bajo una apariencia frágil, hay una mujer despiadada dispuesta a perpetuar el régimen

La crueldad del líder mantiene en vilo a la población, que sufre hambrunas devastadoras y restricciones de todo tipo. Corea del Norte está entre las cinco naciones del mundo con mayor desnutrición. Y a pesar de que las nuevas generaciones del monte Paektu han sido educadas en los elitistas colegios suizos, saboreando las mieles del lujo y la exclusividad, no han podido ser adoctrinadas en los valores de la vieja Europa.

¿De dónde sale el dinero? He aquí la gran perversión. Consiguen los fondos de Corea del Sur, con protección norteamericana, a través de las amenazas nucleares y la coacción con el lanzamiento de cohetes balísticos. La exhaustiva investigación de Sung-Yoon Lee no es nada halagueña, puesto que Kim Yo-jong puede ser peor que su hermano: bajo una apariencia frágil, hay una mujer despiadada dispuesta a perpetuar el régimen, urdiendo artimañas en política exterior y propaganda.

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Cómo será esta mujer, dice el autor, que los militares de alto rango tiemblan ante su presencia. Busquen la imagen de Kim Yo-jong y no saldrán de su asombro. A pesar de todo, en el último desfile apareció el líder norcoreano con su hija adolescente Kim Ju-ae. ¿Guerra en la sucesión o maniobra de distracción? Un libro fundamental para entender el mundo en el que habitamos. Lean, lean.