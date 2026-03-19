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LIBRERÍAS

Librería Arenales, punto de encuentro en Chamberí

En octubre de 2024, tres hermanos argentinos decidieron instalar en Madrid su propia librería

Interior de la librería Arenales, en el madrileño barrio de Chamberí.

Interior de la librería Arenales, en el madrileño barrio de Chamberí. / EP

Carmela García Prieto

Barcelona
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En el animado barrio de Chamberí abrió en octubre de 2024 el proyecto de tres hermanos argentinos que decidieron instalar en Madrid su propia librería. El catálogo combina narrativa y ensayo –con especial presencia de literatura hispanoamericana–, infantil, algunos títulos en inglés y una pequeña sección de segunda mano formada por obras de sus propias bibliotecas, ejemplares ya leídos que devuelven a la circulación.

En poco más de un año, el lugar se ha llenado de actividad. Entre presentaciones, cuentacuentos, charlas y debates, el espacio sirve también para reunir a escritores y artistas latinoamericanos que viven o pasan por Madrid, convirtiendo la librería en un pequeño punto de encuentro donde intercambiar literatura, experiencias y miradas sobre el presente. Un cruce de libros, acentos y lectores que ya ocupa un orgulloso lugar en Chamberí.

Librería Arenales

Calle de Vallehermoso, 110

28003

Madrid

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