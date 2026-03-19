'Azorín. Clásico y moderno', de Francisco Fuster: una vida y una trayectoria llena de luces y sombras

Francisco Fuster (Alginet, Valencia, 1984) presentó a mediados de febrero su trabajo 'Azorín. Clásico y moderno', una biografía del escritor de Monòver (Alicante), miembro de lo que dio en llamar "grupo de los tres", germen de la generación del 98, aquel tan citado como variopinto y desconocido grupo de artistas e intelectuales que allá por 1910 confluyeron, procedentes casi todos ellos de la periferia peninsular, en una visión bastante homogénea de la crisis de la España de la Restauración y en una propuesta de regeneración como solución a la gravísima situación del país.

De aquel magnífico grupo de escritores, Azorín es, seguramente, uno de los menos conocidos (piénsese en Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado y Pío Baroja, por ejemplo) por dos razones: su manera de ser y su forma de escribir, que remiten a una personalidad independiente, llena de luces y sombras, que decidió seguir su propio camino en la novela, en el periodismo, en la política, en la vida.

El autor organiza su biografía en siete capítulos –cuyos encabezamientos son títulos de otras tantas obras literarias de autores de aquella época– que dibujan sucesivas etapas de la trayectoria vital y literaria de Azorín con diferentes motivos unificadores: la dependencia de la familia –un padre "de" y "contra" quien vive el escritor mientras zascandilea por diversas universidades con el pretexto de una carrera universitaria que nunca acabó–, el asentamiento en Madrid y las penurias de todo tipo –los dos panecillos que comía diariamente son el símbolo perfecto–, su carrera periodística del anarquismo inicial al republicanismo federal y al conservadurismo con Antonio Maura y Juan de la Cierva hasta sus contactos con el franquismo, su actitud durante la Guerra Civil y su relación con Ramón Serrano Suñer –el "cuñadísimo"–, sus aspiraciones en la RAE, en el Parlamento y en el Gobierno –académico electo después de tres intentos frustrados, su elección por Almería y Pontevedra como diputado "cunero" y "encasillado", su cargo durante unos meses como subsecretario de Instrucción Pública–, su descubrimiento tardío del cine tras seguir lo que parecía una vocación provocadora y vanguardista que lo llevó a cosechar sonoros fracasos como dramaturgo... Y un largo etcétera que, de la mano del profesor Fuster, muestran al lector todos los ángulos y las aristas de una personalidad sorprendente tras el aspecto serio, formal, circunspecto –como de notario– de un José Martínez Ruiz que jamás usó el paraguas rojo del que tanto se habló.

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Convertido en un clásico en vida, cuya lectura se oficializó en la Educación Infantil, su dilatadísima obra recoge todas las particularidades, tendencias y pulsiones de una literatura y de un país desde finales del siglo XIX hasta mediados los años sesenta. Estamos ante una meritoria biografía que –publicada después del 150 aniversario del nacimiento de Azorín– mantiene en todas sus páginas la intención y el tono divulgativo, huyendo siempre del dato erudito o del discurso académico, que pudiera tener efectos perniciosos en el lector, con un resultado final más que apreciable. Un trabajo clarificador, un esfuerzo por sintetizar una obra de dimensiones casi bíblicas, contextualizándola en todo momento con las circunstancias personales y sociales de una época critica en nuestra historia. La copiosa bibliografía con que se cierra el libro –finalista de los Premios de la Crítica Valenciana 2025– muestra el rigor que ha mantenido el autor a lo largo de una empresa intelectual caracterizada por su claridad expositiva y por la seriedad en el tratamiento de un escritor, una obra, una vida y un momento histórico irrepetibles.