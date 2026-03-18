‘Dos morts i mig: un crim ultra al Maresme’, de Damià del Clot y Albert Calls: atrocidades ocultas

El escritor francés Didier Daeninckx ha afirmado en múltiples ocasiones que "si olvidamos el pasado estamos condenados a revivirlo»". Su escritura, estrechamente vinculada con el género negro y la memoria, ha destacado siempre por su voluntad de compromiso y denuncia con todo aquello que publica. Esta fórmula narrativa no es nueva porque ya tiene antecedentes como Giorgio Scerbanenco y Leonardo Sciascia en Italia, Jean-Patrick Manchette en Francia y el mismo Manuel Vázquez Montalbán en España, autores que conciben la literatura como un acto de responsabilidad moral, ideológica o política.

Precisamente este compromiso literario es lo que más destaca en 'Dos morts i mig: un crim ultra al Maresme', una narración escrita a cuatro manos entre el abogado, politólogo y exalcalde de Vilassar de Mar Damià del Clot (Vilassar de Mar, 1973) y el periodista Albert Calls (Cabrera de Mar, 1966), que ponen luz a la oscuridad con una trágica historia deliberadamente ignorada y menospreciada.

Recordemos los hechos: la noche del 20 de noviembre de 1980 –casualmente, en el aniversario de la muerte del dictador y cuando la democracia de este país colgaba de un hilo con el inminente golpe de Estado de Antonio Tejero–, militantes de las juventudes fascistas del grupo Fuerza Nueva, ultras de Mataró, puestos hasta arriba de estupefacientes y alcohol, y después de intentar agredir a adversarios políticos sin éxito, se encuentran con tres jóvenes de entornos marginales y los conducen a un cruce de caminos en medio del bosque invernal del Maresme. Dos de ellos –Juana Caso, de 25 años, y José Muñoz, de 16, son salvajemente asesinados a disparos, pero el tercero –Antonio Camacho, de 15 años–, tras recibir varias heridas de bala, logra sobrevivir, escapar e identificar a los autores de la matanza para que el crimen no quede impune.

Artefacto literario

A partir de este planteamiento, la estructura del texto es todo un artefacto literario. En primer lugar, destaca un ejercicio estilístico con vocación de crónica periodística, muy cercana al subgénero de la no ficción que ya cultivaron en EEUU nombres tan ilustres como Norman Mailer, Gay Talese y el mismo Truman Capote, que consiguieron difuminar las barreras entre realidad y ficción, entre el periodismo y la literatura, con una implicación delante de los hechos que se investigan, de la misma forma que la novela que nos ocupa.

La ficción, casi residual, rellena algunos vacíos incompletos de la investigación y convierte el caso en uno de los más desconocidos del 'true crime' en Catalunya

En segundo lugar, debe mencionarse también un excelente trabajo de documentación que ha llevado a los autores a más de seis años de investigaciones –entrevistas con testimonios, periodistas, abogados, historiadores, jueces de instrucción, visitas a los escenarios del crimen, lecturas de sentencias, hallazgos de manipulaciones informativas y policiales–. Y, finalmente y por orden de importancia, la ficción, casi residual pero que rellena algunos vacíos incompletos de la investigación y convierte el caso en uno de los más desconocidos del 'true crime' en Catalunya, todo un retrato atroz de lo que fue el violento fascismo en los años 80.

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Otro de los grandes méritos de 'Dos morts i mig' es recuperar del olvido unos crímenes ocultos, el atrevimiento de enfrentarse a un caso lleno de dolor y de oscuridad, recuperar la identidad de unas víctimas y denunciar unas muertes violentas. Y lo realizan bajo un compromiso indiscutible digno de mención ya que cada vez es más habitual encontrarnos con escritores más preocupados por los 'thrillers' comerciales. Un libro tan valiente como necesario que plantea más preguntas que respuestas; en definitiva, lo que debería ser siempre la buena literatura.