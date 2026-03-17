‘Entre amigos’, de Hal Ebbott: amistad a lo largo

En estos tiempos de masculinidades frágiles, la clave está en cómo reflexionar sobre esa fragilidad: especular sobre su textura, pensar sobre sus consecuencias. En 'Entre amigos', Hal Ebbott se arriesga a demostrar que esa amistad entre hombres tan parecida al amor también es posible, y que, como todo terreno asociado a las emociones, está llena de zonas de arenas movedizas de las que nadie estaría dispuesto a rescatarnos. La amistad tóxica no tiene género, y esta novela es prueba de ello.

Amos y Emerson son amigos desde la universidad de un modo que ninguno de sus futuros matrimonios heterosexuales sabrá entender, pero que no teme en expresar su complicidad mutua, aunque la edad, sus hijas, su posición social, sus esposas, el qué dirán, pudieran ser insalvables cortapisas. Y, sin embargo, o tal vez por ello, esa amistad necesitará ponerse a prueba, pasar a cuchillo su sentido de la lealtad, reevaluar lo que tienen de éticos los afectos incondicionales.

Como en los buenos relatos cortos, Ebbott va sembrando pistas, dibujando un mapa de pequeñas maldiciones profanas, que dibujan una geografía del peligro inminente: un dolor de muelas pegado a una pulsión de muerte, una botella de vino que se rompe al caer contra el suelo, el atropello de una mujer que llevaba una carta suicida en el bolsillo… Nada tiene la mayor importancia, pero todo prepara el terreno para que la celebración del 52 cumpleaños de Emerson se fragüe en un ambiente de sospecha, como si anunciara algo que podría cancelar esa amistad que parece indestructible.

Notable pericia

No vamos a decir lo que ocurre, pero en efecto se comete un acto innombrable, que conecta a la novela con todo aquello que la moral imperante ya no tolera, y que saca a la luz que esa amistad a lo largo puede tener la mecha mucho más corta de lo que creíamos. Es decir, lo que hace Emerson no solo testa su relación con Amos sino lo que pensamos los lectores de sus principios, de lo que cree que su posición de privilegio le concede por el hecho de existir.

A veces se nota que es una novela primeriza, que quiere impresionar: el trabajo con el lenguaje, que tiende a lo elusivo y lo poético, insiste demasiado en elevar a los personajes

Técnicamente, la novela es de una notable pericia, sobre todo en su dominio de un punto de vista dinámico, que se reencarna en los personajes principales (no solo Emerson y Amos, también las esposas y las hijas de ambos) de una manera saltarina y fragmentaria. A veces, sin embargo, se nota que es una novela primeriza, que quiere impresionar: el trabajo con el lenguaje, que tiende a lo elusivo y lo poético, insiste demasiado en elevar a los personajes, en resaltar lo que tienen de sublime, cuando la trama nos acerca a sus instintos más primarios, y habría sido más interesante mostrarlos en su desnuda humanidad.

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"Nadie conoce a nadie". Hay que estar en verdad preparado para la tesis de la obra. Es un texto escéptico, antipático, impregnado de desconfianza, y, por todo ello, tal vez sea tan hijo de su tiempo, tan reconocible en su descarnado análisis de la traición y la vulnerabilidad de los lazos afectivos. Es una novela sobre el miedo a perder aquello de lo que estamos más seguros, incluso cuando el mundo nos acorrala para que pensemos que eso es lo único que nos queda. Es, en ese sentido, muy contemporánea, y puede ayudarnos a entender, sobre todo a los hombres, lo poco que sabemos de lo que deseamos, y lo mucho que nos aferramos a nuestros errores.