En un domingo por la mañana cabe todo lo que importa; el goce del descanso y la lentitud y por otro lado, la pequeña angustia que sucede cuando va llegando el mediodía y tomamos conciencia del fin del fin de semana y, de paso, de la vida. De algún modo esto está en 'Sunday Morning', el largo poema de Wallace Stevens en el que los placeres del sol y las naranjas no hacen olvidar la oscuridad ni la muerte.

En definitiva, los domingos son crueles, te lo dan todo por la mañana y te lo quitan por la noche, pero pongamos que pudiéramos quedarnos a vivir en una mañana de domingo en primavera (sin alergias) en las partes encantadoras de una bonita ciudad. Así es leer a Juan Berrio, el maestro de lo cotidiano. El historietista, ilustrador, fotógrafo, artista, vuelve a las librerías por doble motivo: reedita en Salamandra Graphic su premiada obra 'Miércoles' y publica en la misma editorial por primera vez 'Los domingos también', una declaración de amor al amor cotidiano.

Este cómic sucede entre las paredes de una finca urbana y sus balcones de patio de corrala. En sus escaleras, Tristán y Claudia se conocen un domingo, por ellas los vemos subir y bajar, después, pasear por todos los rincones de un mismo parque en una misma página, se multiplican en ella, como más tarde en una imagen de la escalera que parece flotar para que la veamos en todas sus dimensiones en un alarde de técnica que Berrio, como siempre, despliega con su línea clara, sencilla, pero tremendamente expresiva.

Tristán y Claudia son, en cierto modo, los mismos personajes de siempre de Berrio, buenas personas, algo inocentes, honestas, siempre vestidos igual, algo que el dibujante utiliza para reírse de sí mismo como autor y juguetear a veces con el lector, haciendo conscientes a sus personajes en algunos momentos de que son personajes de cómic. Tristán y Claudia pasean juntos, leen juntos, hablan sin parar, están enamorados y lo ven todos los vecinos mayores del edificio con los que hacen esa vida de corrala que Berrio se resiste a dar por desaparecida. En sus cómics, como en las películas de Aki Kaurismäki, las personas siguen siendo humanas y hacen cosas de humanos, como leer en papel o cocinar, apenas hay televisiones, móviles o pantallas y van por la ciudad en bicicleta.

Berrio nos lleva siempre a otro lugar mejor, a los luminosos domingos por la mañana en los que todo parece quieto salvo la cafetera italiana silbando y 'Hen’s Teeth', el nuevo vinilo (tiene que serlo) de Iron & Wine, dando vueltas en el plato. Sam Beam, el prolífico músico estadounidense que se esconde tras el nombre artístico de Iron & Wine vuelve con su folk de terciopelo que también sabe ponerse rugoso a ratos. En este nuevo disco, además, le acompaña la formación I’m With Her, un trío de voces prodigiosas que forman Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins que en 2025 publicaron 'Wild and clear and blue', un álbum producido por Josh Kaufman, de Bonny Light Horseman. La catarata de referencias, como si fuera yo un algoritmo que salta de un vinilo a otro, es muy pertinente, todas estas formaciones y músicos armados de violines, guitarras, percusiones y cálidas voces e historias aseguran un domingo (por la mañana) perpetuo.