Los libros de la semana: Ángela Segovia, Sophie Calle y Jazmina Barrera

Joi Ángela Segovia La uÑa RoTa 19 €

Con una prosa de rara intensidad, Ángela Segovia, ‒voz esencial de la poesía contemporánea en castellano‒ se estrena en la novela con 'Joi', una fábula oscura sobre la hospitalidad, la violencia y la fragilidad de lo que aún no ha sido domesticado, la historia de aquello que el mundo no sabe acoger sin destruir. Un esperado debut sobre la inocencia y la fragilidad, con toda la fuerza de su lenguaje.

Dolor exquisito Sophie Calle Ediciones Comisura 29 €

En 'Dolor exquisito', Sophie Calle combina texto, foto y archivo personal para construir un libro que disecciona el duelo amoroso con una precisión casi clínica. En el relato la repetición es fundamental: durante 99 días, la artista reescribe su historia, la somete a cambios y la confronta con los relatos del dolor de otras personas. 288 páginas a color divididas en dos partes: Antes del dolor y Después del dolor.

Cuaderno de faros Jazmina Barrera Libros del Zorro Rojo 19,90 €

'Cuaderno de faros' es una colección de viajes, lecturas, recuerdos y obsesiones de su autora, Jazmina Barrera, alrededor de esas arquitecturas que orientan y resisten el paso del tiempo. Con una escritura envolvente, la autora mexicana convierte cada faro en un punto de anclaje emocional y emprende un recorrido por faros del mundo para reflexionar sobre la identidad, la pérdida y la construcción de la memoria.

Helena de Nada Makenna Goodman Mutatis Mutandis 18,70 €

'Helena de nada', segunda novela de Makenna Goodman, comienza cuando una agente inmobiliaria enseña una casa idílica a un profesor caído en desgracia. No solo le habla de las virtudes del lugar, también de su antigua propietaria: la enigmática Helena, cuya presencia impregna cada rincón. Al ir escuchando historias sobre la vida de Helena, el profesor empieza a comprender que su historia no ha acabado.

Las cinco heridas Kirstin Valdez Quade Nórdica Editorial 26,95 €

Es Semana Santa en el pueblo de Las Penas, Nuevo México, y Amadeo Padilla, un desempleado de 33 años, ha sido elegido para representar a Jesús en la procesión del Viernes Santo. A pocas semanas de dar a luz, la valiente Angel ha huido de casa de su madre, dando un giro inesperado a su vida. 'Las cinco heridas', excepcional novela de Kirstin Valdez Quade, abarca el primer año del bebé, mientras convergen cinco generaciones de los Padilla.

Digues que m’estimes encara que sigui mentida Montserrat Roig Edicions 62 21 €

Si Montserrat Roig aún viviera, estaría a punto de cumplir 80 años, el 13 de junio. Pero un cáncer de mama se la llevó en 1991. La legión de lectores a los que dejó huérfanos y aquellos que la han ido descubriendo en las últimos años tienen ahora la oportunidad de volver a verla entre las novedades gracias a la reedición de este libro que concibió durante la enfermedad y que es una invitación a entrar en su universo literario.

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Catalunya flamenca Rafael Vallbona Pòrtic 19 €

Carmen Amaya, la Chana, Duquende, Chicuelo, Mayte Martín, Miguel Poveda e incluso Rosalía. Catalunya es cuna de grandes figuras del flamenco. Aquí el género echó raíces en el siglo XIX y ha ido evolucionando, pero esta es una realidad que a menudo se olvida. Un error que el periodista barcelonés y colaborador del suplemento ‘ABRIL’ intenta reparar con este libro a través de artistas, escenarios y momentos claves.