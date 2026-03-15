Arash Arjomandi, filósofo: "Proponemos al lector que descubra cómo satisfacer, sin atracones, su hambre de sentido"

Hace tres años, RBA nos propuso a Rosa Rabbani –mi esposa y pareja profesional– y a un servidor escribir un libro a cuatro a manos como respuesta a uno de los principales problemas que están teniendo actualmente las personas: ¿cómo recobrar el bienestar interior? ¿Dónde encontrar un sentido satisfactorio para sus vidas?

La editorial quería que, en la madurez de nuestra trayectoria vital y profesional, Rosa –reconocida psicóloga premiada por la Generalitat que responde a las preguntas del público en el videoconsultorio SanaMente de 'El Periódico'– y yo mismo, como profesional de la filosofía, hiciéramos propuestas creíbles a los lectores para afrontar los actuales niveles de malestar vital. Nos pidieron que destiláramos la larga carrera en la que, juntos, hemos acompañado a miles de personas y organizaciones en su crecimiento y búsqueda del sentido.

Nos pusimos manos a la obra, basándonos en la larga práctica profesional de Rosa en su consulta, así como en argumentos racionales que proceden de mis investigaciones en la filosofía y en la ciencia, para llevar al lector a descubrir la verdadera causa de la ocultación actual del sentido. Tras días y noches de pensamiento, investigación, debate e, incluso, discusión conjunta, dimos con una proposición indecente.

Para descubrirlo, el lector deberá leer el libro hasta el final y ver las cinco rutas prácticas y complementarias que proponemos para ensanchar, cada uno a su manera, su margen de libertad, superar los límites que le imponen su dimensión física, mental y emocional, y hallar, de forma progresiva y sostenible, un significado trascendente y pleno para su vida.

Transformación espiritual

Nuestra proposición indecente incluye invitar al lector a hacer unos ejercicios introspectivos al final de cada capítulo para descubrir, por sí mismo, cómo satisfacer, sin atracones, su hambre de sentido. Le mostramos, con argumentos racionales y evidencias científicas, que no añadirá ningún valor ni significado auténtico a su existencia si vive solo el aquí y el ahora, como se suele afirmar. Tampoco si cree, como un dogma de fe, en el más allá que le presenta la religión tradicional.

Le decimos, además, que según los estudios científicos, si busca su felicidad en metas no trascedentes (trabajo, bienes, éxito, fama), va a experimentar una adaptación hedónica: cuando logre esas metas, recaerá en su insatisfacción anterior. Eso lo vemos cada vez que se hacen públicas historias de profesionales, actores, deportistas y escritores que, en la cima de su carrera, caen en una profunda depresión o ansiedad, cuando no en el alcohol y las drogas.

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Proponemos que la solución se halla en otro lugar; a saber: que el lector se descubra a sí mismo como un ser nacido para transformarse espiritualmente. Pero no la espiritualidad etérea o acrítica que recientemente han popularizado cantantes famosos y películas premiadas, sino una espiritualidad que lo convenza de verdad gracias a fundamentos racionales. Una espiritualidad practicable, pero de carácter abiertamente trascendente; no la espiritualidad inmanente que estas tendencias han puesto de moda usando el término 'espiritual' como sinónimo de cosas que siguen siendo inmanentes, como la luz, la emoción, la energía, el universo, la cuántica, la reencarnación...