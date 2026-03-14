El ritmo intelectual de la Generación Z

Entre los integrantes de la Generación Z gustan los planos secuencia. Tramas largas y trabajadas antes de su ejecución que precisan de concentración visual. Buenas noticias. Entre los Z se ponen de moda novelas como 'Noches blancas' de Dostoyevski, últimamente recuperada por Galaxia Gutenberg y Nórdica, o los estoicos, tipo Séneca o Cicerón, ahora publicados por Cátedra en un libro titulado 'Estoicismo para jóvenes inquietos'.

Mientras, grandes productoras, estilo Netflix o HBO, se percatan de que las series que funcionan son aquellas inspiradas en obras de las literaturas clásica o contemporánea adaptadas a la metodología actual cinematográfica. Así, el mundo se vuelvo loco, pero no del todo. A ello se le suma una huida progresiva de los milenials de las redes sociales al descubrir que les consumen demasiado tiempo. Pregunten, se sorprenderán de aspectos interesantes sobre estas dos generaciones que no están en el estado de opinión predominante.

Volviendo al cine, este arte nos muestra este tipo de cambios. Ya no son necesarias historias cinematográficas con cambios de ritmo, con secuencias entrecortadas y de muchísima agitación, con diálogos entrecortados y delirantes. No. Vuelve el cine de argumento. Puede pensar el lector que todo lo descrito persigue una utopía solo en la mente de los que se aturden con la velocidad del mundo. Pero no.

Todo permanecerá igual de veloz, solo cambiará el ritmo de cómo se explica. Es ahí donde la Generación Z está comenzando a dar una lección. Más abiertos, más cultos, más lectores, más enamoradizos. ¿Que los populismos les intentan seducir? Pues claro, siempre fue así. Son jóvenes, y con menos información. Lo que les molesta es no encontrar soluciones a los problemas. Pero leen. Los números son claros.