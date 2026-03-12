Mar Bofill, directora financiera de Iberclima: "Fui socia del Círculo de Lectores y caían en mis manos todo tipo de lecturas"

¿Alguien le ha influido en las lecturas?

Mi madre me recomendó 'Los que vivimos', novela de Ayn Rand, un relato político y autobiográfico. Transcurre entre los años 1923 y 1925, durante el desarrollo del totalitarismo en la URSS, y narra ese difícil periodo.

¿Refleja la crudeza de esos acontecimientos?

La ambientación es cruda y muy descriptiva, fueron años muy duros. Rand, filósofa y creadora del objetivismo, nos deja coletazos de su filosofía en las páginas de este libro. Ella nació en Rusia y emigró a Estados Unidos.

En el marco histórico, ¿qué novelista español me recomendaría?

Miguel Delibes y su obra 'Señora de rojo sobre fondo gris', una historia de amor que transmite humanidad, con un relato en forma de monólogo. Es la historia de un pintor que se centra en dos acontecimientos: la detención de sus hijos por motivos políticos y la enfermedad de su mujer. Es autobiográfico, y es conmovedor. Va más allá del amor, es el reflejo del dolor y la esperanza de una época.

¿Y una buena novela solo de ficción?

La 'Trilogía del siglo' de Ken Follett, aunque también con marco histórico. El primero, 'La caída de los gigantes', presenta cinco familias de cinco nacionalidades durante la Primera Guerra Mundial. El segundo, 'El invierno del mundo', nos traslada a través de los descendientes de las cinco familias a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. El tercero, 'El umbral de la eternidad', cierra la historia de estas familias cuyo destino se ha ido entrelazando a lo largo del siglo XX.

¿Nunca lee ficción pura y dura?

Podría enumerar un sinfín de títulos y autores, como Joël Dicker, Mikel Santiago, Kristin Hannah… Fui socia del desaparecido Círculo de Lectores y caía en mis manos todo tipo de lecturas. Estoy en un club de lectura, nos reunimos y le toca a una proponer lectura. Así leemos de todo y salimos de nuestra zona de confort.

¿Cuáles fueron sus primeros libros?

Empecé con Enid Blyton y sus colecciones, luego Tintín y clásicos como 'Las aventuras de Tom Sawyer', y también con alguna colección de novela romántica. Después ya descubrí a García Márquez e Isabel Allende, que fueron el descubrimiento de una pasión.