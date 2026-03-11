S.T. Abby, la escritora detrás de 'Mindf*ck' que publicó 'best sellers' en secreto hasta que murió a los 37 años

Hace un par de años, los libros de la serie Blackwater (Blackie Books) estaban en boca de todos los lectores. Ya sea por el diseño de sus portadas, el tamaño más pequeño de lo habitual, por su suculento precio -que no ascendía de los 10 euros-, o por la periodicidad de sus publicaciones cada 15 días; consiguió vender más de 700.000 ejemplares en España consolidándose en uno de los fenómenos editoriales del 2024. Y, para buenas noticias de los que compraron con buenos ojos la idea, que vuelva este furor está en manos de la editorial Contraluz, que replicará la misma fórmula con una serie que mezcla romance y la oscuridad del 'thriller'.

Su título es Mindf*ck y la autora, S.T. Abby, ya es todo un fenómeno viral en el otro lado del Atlántico, donde congrega más de 1,5 millones de valoraciones en plataformas como Goodreads. La serie, que empezó siendo una autopublicación que se transformó en fenómeno viral, se centra en la historia de Lana Myers, una mujer que durante años ha preparado un meticuloso plan para asesinar a los hombres responsables de la violencia que marcó su vida.

Convertida en una figura tan implacable como carismática, Lana encarna esa antiheroína que desafía los límites entre justicia y venganza, dispuesta a desafiar las fronteras entre el bien y el mal. Pero cuando su camino se cruza con el del agente del FBI Logan Bennett, encargado de investigar los asesinatos vinculados directamente con ella, entre ambos surge una relación tan intensa como peligrosa que mezcla romance y persecución en una trama que explicaría por qué ya ha cautivado a millones de lectores.

Autora 'best seller'

Sin embargo, todo su éxito es directamente proporcional al misterio que la rodea, porque S.T. Abby, pseudónimo de Christie Michelle Owens Cunningham, era una autora estadounidense que también escribió bajo los nombres de CM Owens y Kristy Cunning y que murió en julio de 2021 a los 37 años de manera súbita. Nació y se crio en un pequeño pueblo de Alabama, donde cada uno se buscaba el entretenimiento como podía y se pasaba los días escribiendo, ayudando a su hijo con los deberes y jugando a videojuegos. "Nos inspiró con sus palabras. La extrañaremos muchísimo", anunció su propia familia en un foro de fans que tenía en Facebook y en su página oficial.

Tras la noticia, sus novelas de 'dark romance' volvieron al foco del panorama 'new adult' y, a raíz de esa fama póstuma, muchos lectores se han interesado en la causa de muerte de Owens, un enigma digno de novela y del que no hay mucha información, por no decir casi ninguna.

Entre las varias hipótesis y rumores que rondan en las redes sociales, la versión oficial es que murió a causa de un "trágico accidente" de tráfico. Sin embargo, también se especula que la autora murió a manos de su marido como presunta víctima de violencia de género en un tiroteo que hubo en su ciudad que, por fechas, cuadraría con el día de su muerte. Y esa teoría ha generado mucho debate entre lectoras que han abierto la veda a avalanchas de comparaciones entre la serie 'Mindf*ck' (que tiene un alto contenido sensible) y su vida personal que mantenía en secreto.

"Cuando te devoras una serie de romance oscuro del tirón y luego te enteras de que a la autora la mató el marido", escribía un lector en un foro en el que asumía que la Owens había sido tiroteada por su marido en frente de sus dos hijos en su propia casa. "En su obituario pone que su marido se llamaba Seth, en las noticias pone que el autor del tiroteo se llamaba Daniel. ¿Son la autora y la víctima la misma Christine, o no? Podrían ser dos historias diferentes", escribía otra. Ningún rumor ha sido confirmado.

Cinco entregas en cinco meses

Dejando de lado los rumores y las palabrerías, ahora es Contraluz quien apuesta para que el éxito de Mindf*ck en Estados Unidos se traslade a España con entregas de la serie cada mes. El primer título, 'Peligro', saldrá a la venta este 12 de marzo, y el resto de volúmenes se irán publicando en los meses siguientes: el 9 de abril será el turno de 'Distracción', el 7 de mayo el de 'Ángel escarlata', el 4 de junio 'Mentiras' y en julio 'Rojo sangre'.

Pero lo más interesante no es el orden de publicación de la serie, que también, sino que el precio es algo llamativo en los tiempos que corren: 9,95 euros por cada novela. "Es la gran apuesta editorial del trimestre y uno de los lanzamientos más esperados del año", recalcan desde el sello editorial.

Y más allá de su éxito editorial, la serie se ha convertido en un referente para muchas mujeres, al abordar directamente la violencia machista y ofrecer un ejemplo de resiliencia y empoderamiento. De hecho, cada libro empieza con un mensaje de la autora que ha resonado entre sus lectoras: "Esto es para las que han perdido la voz", "esto es para las que desearían ser Lana Myers", "esto es para aquellas de las que la gente todavía habla entre susurros", "esto es para las que luchan cada día por olvidar", 'no estáis solas".

¿Será el nuevo fenómeno editorial de 2026? Lo que sí sabemos es que tendrá una adaptación a la pantalla bajo el acuerdo con Balboa Productions con Amazon MGM Studios, lo que confirma el alcance internacional de esta trama que combina 'thriller'romance y una exploración emocional sobre el trauma, la justicia y el deseo. La encargada de desarrollar el proyecto es Sophia Stallone, quien será productora ejecutiva junto a Erin Simon, Matt Berenson, D. Matt Geller y Tonya Owens Houle.