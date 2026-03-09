'Albión', de Anna Hope: falsear el hoy

Anna Hope (Mánchester, Reino Unido, 1974) nos propone en 'Albión' un viaje en cinco jornadas al corazón de una imponente finca en Sussex. La familia se ha reunido tras la muerte del patriarca, Philip Ignatius Brooke. El funeral (y la lectura del testamento) reúne a la esposa (firme y cornuda) y a tres hijos (la formal, la rebelde y el adicto al sexo). La casa y la finca son imponentes, pero los números no dan. ¡Cómo sufren los ricos! Y para terminar de embrollar el asunto, reaparece una 'figura del pasado' para acusar a los Brooke de que su fortuna se sustenta en la trata de esclavos. Decadencia aristocrática, humillaciones familiares y una fuga de oscuros secretos. Les suena, ¿verdad? Sí, a mí también.

Pero detengámonos en el error de concepción de la novela (que anima a esta cosecha de tópicos): la convicción de que ha existido algo así como un 'género de casas de campo inglesas', donde la mera aparición del 'cottage' justificaba el precio de la empresa. Y esto, claro está, solo es así desde una visión casi decorativa de la inmensa novela inglesa. Casi todas las novelas de Jane Austen transcurren en entornos rurales, pero 'Emma' va sobre la resistencia de los demás a nuestras historias; 'Mansfield Park', del complejo ajuste del agradecimiento y la rebeldía, y 'Persuasión', de la pervivencia de las malas decisiones tomadas para agradar a otros.

Hope maneja con cordialidad las destrezas de la escritura creativa, conoce a su lector potencial y se dedica a darle lo que quiere con generosidad desde la primera página

El ambiente rural era, sin demérito de su importancia, un escenario, como la ciudad para Charles Dickens y el barco para Joseph Conrad. Y así ha seguido en novelas más cercanas y ambientadas en el campo, como las de E. M. Forster y las de Iris Murdoch, articuladas por temas literarios maduros: cómo solucionar los problemas para beneficio de la mayoría o los esplendores maníacos de la pasión amorosa.

Destrezas de la escritura creativa

'Albión' pretende así reconstruir un decorado, amplificado por las numerosas versiones cinematográficas y las series. Más que una novela 'de género' es una novela genérica: que propone una vista por las salas nostálgicas de una literatura que jamás existió, respetuosa con sus referentes pero desprendida del nervio irónico de Austen o las ráfagas negras de la pasión según Murdoch.

Dicho esto, Hope maneja con cordialidad las destrezas de la escritura creativa (diálogos, caracterización, descripciones, revelaciones estridentes), conoce a su lector potencial y se dedica a darle lo que quiere con generosidad desde la primera página (me pregunto cuántas reseñas dirán que "la casa es un personaje más"). Una lectura ideal para quien busque pasar un rato agradable entre páginas y páginas de literatura decorativa.

¿Qué tiene de malo de eso? Nada, realmente, más allá de que supone una rebaja de la literatura que toma como modelo, y en la medida que esa literatura es grande por el atrevimiento con el que se decidió a confrontar la complejidad de la vida, novelas como esta terminan derivando en una leve falsificación. Porque, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que un aristócrata inglés descubra en el siglo XX que su fortuna se nutre de la explotación depredadora de los más débiles? ¿Qué otra cosa es el conservadurismo que un intento de regresar tanto como sea posible a esa Edad de Oro de abusos indemnes?