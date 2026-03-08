Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los libros de la semana: Tomás González, Wendell Berry y Greta García

Esta semana, los críticos del suplemento 'ABRIL' también seleccionan el poemario de Jorie Graham 'Al 2040' y 'Los recuerdos del viejo Jack', nueva entrega de las novelas de Port William de Wendell Berry, entre otros títulos

La escritora Greta García, autora de 'Muere, papá'.

Muere, papá

Greta García

Tránsito Editorial

23,95 €

Greta García, autora de la novela 'Solo quería bailar', vuelve a las librerías con un libro ilustrado por su padre, el artista José Toro, en el que se adentra en las tinieblas de la familia. Escrito desde la ironía y el pensamiento en espiral, 'Muere, papá' convierte la convivencia entre una hija y su padre recluido en casa en un campo de batalla emocional lleno de humor negro, ternura y lucidez.

Vista del abismo

Tomás González

Alfaguara

19,90 €

El abanico de personajes de los relatos que componen 'Vista del abismo', sobrecogedores y contundentes, pero también irónicos y cargados de humor, es una buena muestra de la infinidad de matices que Tomás González logra retratar cuando se asoma al abismo de la existencia, en donde la naturaleza, con sus destellos de gozo y sus pesares, es tan enrevesada como la vida.

Cuéntame el olvido

Mavi Doñate

Plaza & Janés

21,90 €

'Cuéntame el olvido' es el reencuentro de la periodista Mavi Doñate con su abuelo Gabriel. A partir de la lectura de su diario, en el que descubre que él siempre supo quienes lo denunciaron, emprende una investigación histórica y familiar que homenajea a los hombres y las mujeres para los que la guerra no terminó en 1939 y cuyas vidas se perdieron entre las trincheras, el exilio y las cárceles.

Los recuerdos del viejo Jack

Wendell Berry

Chai Editora

21 €

'Los recuerdos del viejo Jack', perteneciente a la serie de Port William de Wendell Berry, es una novela sobre todo lo que puede salir mal y, también, sobre lo que sale bien; sobre el trabajo con la tierra y con los animales; sobre cómo las personas que queremos nos van guiando por diferentes caminos, y cómo todo eso termina armando una vida entera que podemos contemplar en paz.

Al 2040

Jorie Graham

Anagrama

17,90 €

En los poemas de 'Al 2040', Jorie Graham hace a la vez de historiadora, cartógrafa y profeta, y nos muestra múltiples futuros potenciales, que abarcan desde vistas aéreas de costas remodeladas hasta primeros planos de un gusano excavando en la tierra. Todo con la banda sonora de sirenas entre los escombros, contemplando la pérdida de las especies que los habitaron.

Passeig de Gràcia. Història d’una família

Roger Bastida

Comanegra

23,90 €

Que el título no engañe al lector. En realidad, esta novela galardonada con el Premi Santa Eulàlia recoge las vicisitudes de tres familias a lo largo de más de 200 años: una noble, una burguesa y una obrera. También rememora con rigurosidad los procesos urbanos, sociales y económicos que han dado forma al célebre eje barcelonés. No en vano el autor es asesor de series como' La templanza', 'Ena' y 'Sira'.

Noticias relacionadas

Jo això ja no ho veuré

Jordi Masó

Males Herbes

19,90€

Tras ganar el Premi Llibreter con la novela 'Xacona' (2023), el músico y escritor Jordi Massó regresa al relato con nueve cuentos sobre una sociedad cada vez más individualista, hostil e incluso amoral. Un libro donde juega con los tipos de narración –el guion de un documental sobre cómo apadrinar jubilados, las reseñas de una web dedicada a los prostíbulos del futuro– y exprime su gran sentido del humor.

