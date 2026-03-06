'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson: la vieja novela que nos hace jóvenes

'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson, es de esa clase de novelas que, con el pretexto de contarnos una aventura, nos recuerdan que alguna vez fuimos jóvenes o que aún podemos serlo, aunque sea durante el tiempo exacto que dura un capítulo de su apasionante lectura.

La historia es conocida, casi mitológica. Un muchacho –Jim Hawkins– encuentra un mapa que promete oro y algo aún más valioso como es la posibilidad de abandonar la vida ordinaria, la rutina familiar, la posada, para adentrarse en un mundo donde cada decisión pesa y donde cada rostro acaba siendo un enigma, y en el que el mar, además de un paisaje, es un destino. El mapa, como en toda buena literatura, se convierte en una excusa. Lo que realmente importa es el viaje. Stevenson escribió esta novela con una claridad que hoy resulta casi insolente. No hay en ella el menor deseo literario en el sentido afectado del término.

La prosa avanza como una goleta con viento favorable, directa, eficaz, y ese ritmo perfecto que sólo tienen los relatos contados por alguien que sabe exactamente dónde quiere llevarnos. La sencillez es estilo. Stevenson no escribe para impresionar; lo hace para hechizarnos. Y lo logra. 'La isla del tesoro' tiene una virtud que pocas novelas poseen: la sensación de movimiento continuo. Incluso cuando los personajes están quietos, la historia se desplaza. Lees y escuchas crujir la madera, sientes el salitre, ves la línea del horizonte. Tiene también el don de la inmediatez: parece estar ocurriendo en el mismo instante en que uno posa sobre ella sus ojos. Quizá por eso rejuvenece. Porque nos devuelve esa forma penetrante de atención que pertenece a la infancia, esa capacidad de vivir dentro de lo que leemos.

Pero si 'La isla del tesoro' fuera sólo una ficción de aventuras, sería un clásico menor. Lo que la convierte en gran literatura es su ambigüedad moral, ese filo del sable que no se percibe a primera vista. Stevenson entiende –y esto lo hace moderno– que el mal rara vez se presenta como monstruo, y que el carisma puede ser una forma de peligro. Entra entonces en escena Long John Silver, el personaje que ha devorado, con justicia, el imaginario de generaciones. Silver es un prodigio de la fabulación. Pirata, cocinero, estratega, superviviente. Cojo, pero más ágil que cualquiera. Agradable, aunque capaz de matar sin pestañear. Stevenson lo dibuja con una mezcla de fascinación y cautela, como si supiera que el lector, igual que Jim, va a enamorarse de él.

El truco está en que Jim aprende en esta historia algo que a la vez cala en quienes la leen. Que el mundo no se divide en buenos y malos con una línea limpia. Que uno puede admirar a alguien y, al mismo tiempo, temerlo. Silver no es el típico villano, encarna esa parte de la vida adulta que atrae y asusta de la inteligencia práctica, la idoneidad de adaptarse, el talento para auscultar a los demás. Frente a él "los hombres respetables" (el doctor Livesey, el caballero Trelawney, el capitán Smollett) parecen, por momentos, rígidos, limitados por el deber. Y sin embargo, Stevenson no cae en el romanticismo del bandido. Su novela entiende al sujeto peligroso que describe pero no lo absuelve.

Durante una estancia lluviosa en Escocia, Robert Louis Stevenson y su hijastro, Lloyd inventaban historias y dibujaban mapas para entretenerse cuando surgió la idea de esta maravillosa novela. Publicada en 1883, fue un éxito de público, poniendo fin a su dependencia económica de la familia y permitiéndoles a él y a Fanny Osborne buscar climas más saludables. A pesar de su fragilidad, Stevenson produjo un torrente de escritura, entre novelas y colecciones de cuentos, ensayos y poemas. "La isla del tesoro", que ahora cuenta con una nueva edición de Alba con traducción de Marta Salís e ilustraciones de Edmund Dulac, es, en el fondo, una novela sobre el paso de la niñez a la experiencia. Cada vez que la leemos, nos hace retroceder unos años, no exactamente porque nos infantilice, sino porque nos devuelve esa mirada limpia que la vida suele ensuciar. La isla del tesoro, ciertamente, no está en el Caribe, sino en la lectura del libro. Y Stevenson, con una naturalidad asombrosa, nos entrega el mapa. Luego depende de nosotros atrevernos a seguirlo, cuando habría que hacerlo sin dudar.