Elisabeth Alós: "No hay nada más bonito que un libro vivido, y siempre leo en papel"

¿Un libro en el que refugiarse?

'Amapolas en octubre', de Laura Riñón, que regenta en Madrid una librería con el mismo nombre que la novela, un homenaje al mundo de los libros. Va sobre una mujer, Carolina, que decide abrir una librería en Madrid al mismo tiempo que cuida de su madre que a causa de un accidente ha dejado de hablar. La lee libros que le hagan recordar sus propios valores para devolverle quién era.

¿Un título de autoayuda?

'El hombre que tenía miedo a vivir', de Miguel Ángel Montero, para saber ver la diferencia entre existir y vivir. Es un viajazo hacía el interior de Marcos, el protagonista, que ha tocado fondo, se rinde y está dispuesto a suicidarse. Aparece Samin, que le pide solo una semana. En esa semana aprende a caminar, que la felicidad es la actitud, y que el verdadero peligro es llegar al final de tus días dándote cuenta de que no has vivido por miedo.

¿Una autora de fondo?

Julia Navarro con su novela 'Dime quién soy'. Guillermo hace una búsqueda incansable de la vida de su bisabuela, encargo que le hace su tía. Amelia, la protagonista, desaparece antes de la Guerra Civil española dejando a su marido y a su hijo pequeño. La investigación transcurre por los acontecimientos más significativos del siglo XX. Guillermo le da el lugar que se merece, el de una heroína que intentó cambiar la historia.

¿Qué libro le ha provocado llanto y cuál risa?

'Tan poca vida', de Hanya Yanagihara. Es un libro descarnado en toda su potencia. Hubo momentos en los que tenía que cerrarlo, no podía seguir leyendo. Es la historia de cuatro amigos a lo largo de sus vidas en Manhattan. Que me hayan hecho reír tengo dos: 'Respira, Rebeca, respira', de Bárbara Alves, que va de una chica que vive en un estado de piloto automático hasta que su cuerpo y su mente dicen "hasta aquí", y 'Algún día no es un día de la semana', de Sol Aguirre, la búsqueda de la identidad.

¿Marca los libros?

Por supuesto. Cuando leo, siempre tengo a mano un lápiz, soy de las que subrayan y anotan en los márgenes. Para mí, no hay nada más bonito que un libro vivido. Y siempre leo en papel.