Las 'Cumbres borrascosas' de Charli XCX

La tendencia hacia el corpiño, el miriñaque y el polisón no es nueva. ¿A quién no le gusta una buena enagua, un buen sombrero, unos buenos guantes de seda?, ¿quién no se volvería loco en el set de 'Barry Lyndon' o de la 'María Antonieta' de Sofia Coppola?, ¿cómo no va una a desmayarse ante el señor Darcy descamisado bajo la lluvia que protagonizó un exquisito Matthew Macfadyen en la versión cinematográfica de 'Orgullo y prejuicio' de 2005? Se nos sube el té y confundimos la época británica de la regencia con la victoriana, la Revolución Francesa con la Guerra de los Siete años, pero no importa demasiado porque lo que queremos es el goce estético del frufrú, la fantasía de los cordones del corsé que se aflojan mientras seguimos hablando de lo de siempre: amor, sexo, envidia, pasión, venganza, clase y conflicto. Por eso funcionan tan bien y en tantos formatos eso que llamamos clásicos.

Me cuenta el escritor y librero Sergio Bang que en Grant, su librería de Madrid, estos clásicos siempre tienen demanda, pero que al calor de la nueva versión cinematográfica de 'Cumbres borrascosas' han notado cómo muchas jóvenes han acudido a buscar la novela de Emily Brontë. Espero que a ninguna le haya pasado como la 'tiktokera' que se ha hecho semiviral al declarar en su red social lo dificultoso que le ha resultado el lenguaje de la escritora británica y tener que desentrañar el significado de palabras tan crípticas como 'estrépito'. Confío mucho en nuestras jóvenes lectoras, en que sean capaces de sobreponerse ante semejantes desafíos léxicos gracias a lo hipnótico del ambiente salvaje, visceral, borrascoso que describe Brontë.

Cuentan que Kate Bush vio una noche una versión de la novela en la BBC y ahí mismo se puso a escribir la canción con la que la conocimos en 1978, 'Wuthering Heights'. Ahora le ha tomado el relevo la británica Charli XCX, seguramente la estrella del pop más interesante del momento. Acaba de publicar una banda sonora excepcional para 'Cumbres borrascosas', la novela digo, porque, aunque el encargo inicial era crear la canción principal para la película que protagonizan Jacob Elordi y Margot Robbie, ella ha hecho su particular lectura del clásico y ha entregado un disco independiente, doce canciones brumosas con las que bailar, llorar y morirse en los páramos oscuros y solitarios de Yorkshire.

El disco se abre con 'House', el encargo original, en la que John Cale recita un poema escrito por él para la ocasión y que parece brotar del alma herida de Heathcliff o de Catherine o de ambos, fantasmas errantes y atormentados a los que acompañan violines distorsionados. Con un inicio tan poderoso podríamos pensar que lo que vendrá será una sucesión de temas instrumentales densos y repetitivos, sin embargo, estamos ante un magnífico disco de canciones pop de producción rica y ambiciosa, con 'beats' exuberantes y voces fantasmales, temas que brillan en la oscuridad.

Me entusiasma imaginar que estos días en las discotecas de todo el mundo los jóvenes están bailando inspirados por Emily Brontë, que cuando suene la genial 'Dying for you' estarán quizá canturreando lo que Catherine piensa en la novela: “Desde que tengo memoria, lo he sentido en mis huesos / Un destino trágico me estaba reservado, solo para mí / Pero, oh, no sabía por qué / Pero entonces vi tu cara y me di cuenta de que moría por ti / Porque eres una pistola en mi cabeza, y una herida en mi pecho / Sí, eres mi joya favorita, la llevo como una soga alrededor de mi cuello”.