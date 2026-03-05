Librería Altaïr, islas de libros

Fundada en 1979 como librería especializada en viajes en el centro de Barcelona, hoy Altaïr es un mapa desplegado en dos plantas donde cada país ocupa su lugar entre islas de libros. El recorrido comienza en la capital catalana, sigue por las comunidades autónomas y se abre al resto del mundo. En un catálogo que se ha ido construyendo para quienes exigen lo mejor de los libros y de la montaña, guías y cartografías conviven con novela, ensayo y crónica, porque entender un territorio no es solo saber cómo llegar, también es leer su cultura.

Avanzar por la librería es atravesar cordilleras y océanos, pues cada estantería propone un viaje completo. Bajo un relevo generacional lleno de pasión que mantiene el espíritu fundador, sus responsables cuidan mucho la mirada y su atención a la actualidad geopolítica en los encuentros que organizan porque saben que cuidar la cultura es la mejor manera de orientarse.