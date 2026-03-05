‘The 99 centros de arte moderno y contemporáneo’, de Ianko López: el arte como destino

¿Sabían que en el faro de la isla de Santa Clara, en la bahía de San Sebastián, se esconde una escultura de Cristina Iglesias que se adentra en el paisaje geológico del Cantábrico? ¿O que en Balaguer (Lleida), en pleno entorno rural, se encuentra el Proyecto Planta, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de España? 'The 99 centros de arte moderno y contemporáneo', impulsado por la editora Marcella Ciacci, editado por La Fábrica y escrito por el crítico de arte Ianko López, propone un recorrido por los cinco continentes a través de los espacios de arte más singulares del planeta, desde instituciones consagradas hasta centros de arte experimentales.

Desde los 60, con la irrupción del Land Art y su cuestionamiento del cubo blanco –del espacio institucional de galerías y museos–, el arte no ha dejado de expandirse hacia nuevos lenguajes y, ahora, hacia emplazamientos cada vez más recónditos, ajenos al caos que reina en el mundo y a las aglomeraciones de los grandes museos. Sin pretender ser una guía exhaustiva de Land Art, este libro recopila las obras más emblemáticas del género, como el 'Spiral Jetty' de Robert Smithson en Utah y el 'Campo de relámpagos' que Walter de María construyó en 1977 en el desierto de Nuevo México.

Igual que el Cantábrico, el Mediterráneo, el Pacífico o el mar de Noruega cuentan con islas que atesoran obras de arte icónicas que conviven con la naturaleza y la memoria del lugar. Este es el caso de la isla del Rei, un pequeño islote en Maó (Menorca), que desde 2021 alberga una sede de Hauser & Wirth, la prestigiosa galería de arte de origen suizo; en Japón han convertido la isla de Naoshima en una isla-museo gracias a las intervenciones arquitectónicas de Tadao Ando y a obras de arte esparcidas por su sereno paisaje, como las célebres calabazas de Yayoy Kusama; por último, en la Kaviarfactory, una antigua fábrica de caviar de un pueblo pesquero del archipélago de Lofoten (Noruega), es posible pasearse entre obras de Ai Wei Wei o Yoko Ono mientras el cielo ártico se enciende con auroras boreales. Utopías realizadas, lugares remotos que devienen focos culturales, escenarios donde el arte simplemente ocurre, redefiniendo la idea misma de museo.

Este es un libro de arte en su vertiente más lúdica —la del viaje y la contemplación— pero también un tratado de pensamiento y análisis que nos interpela sobre conceptos e ideas que han dejado de ser inmutables. El comisario Vicente Todolí reflexiona sobre la arquitectura de los museos, que en las últimas décadas se ha puesto en manos de arquitectos estrella cuyas intervenciones han convertido instituciones culturales en imanes turísticos. Los museos han dejado de ser contenedores de arte para articularse como infraestructuras al servicio del territorio y la cultura, y apostar por una arquitectura silenciosa y contextual parece lo más adecuado para generar vínculos con las personas; sin embargo, cuando se trata de museos, sigue resultando irresistible deslumbrar.

Aunque no hagamos (casi) ninguno de estos viajes, 'The 99 centros de arte moderno y contemporáneo' propone una ruta reveladora que desplaza nuestra mirada más allá del mapa habitual de los museos urbanos. El arte contemporáneo está en buena forma: continúa expandiéndose y superando fronteras, ocupando territorios que antes quedaban fuera de nuestro imaginario cultural.