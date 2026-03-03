'Tarántula', de Eduardo Halfon: la herida abierta de la memoria

Galardonada con el Premio de la Crítica 2024 como mejor novela en lengua española, 'Tarántula' es el más reciente libro de Eduardo Halfon (Guatemala, 1971), escritor de familia judía –uno de sus abuelos logró salir vivo a Auschwitz– que emigró junto a sus padres a EEUU a los 10 años huyendo del país mesoamericano, sumido en una guerra civil y en una sucesión de dictadores impuestos por el gran vecino del norte –la Guerra Fría no tuvo en centro y Sudamérica nada de fría, como es bien sabido–. Tras debutar en 2003 con 'Esto no es una pipa', ha publicado hasta la actualidad más de 20 obras, obteniendo en 2018 el Premio Nacional de Literatura de Guatemala Miguel Ángel Asturias.

Lo primero que salta a la vista en 'Tarántula' es su carácter de "relato de no ficción", es decir, su voluntad de narrar literariamente unos hechos que nada tienen de ficticios, que fueron vividos por el autor-narrador-protagonista focalizado del relato. Como reflejo del extraño orden en que se suceden los recuerdos en nuestra memoria, la novela está construida con una trama no lineal y discontinua; es decir, que por una parte en 'Tarántula' no se cuentan todos los hechos vividos por el protagonista desde sus últimos años en Guatemala hasta el presente en que acaba la historia, con el personaje viviendo en Berlín; por otra parte, estos hechos seleccionados previamente tampoco se nos cuentan en el orden en que sucedieron.

En efecto, la novela está construida como un puzle que el lector ha de ir reconstruyendo, uniendo las piezas que surgen de la boca del narrador totalmente en un desorden absoluto. Con todo, un lector atento consigue sin demasiado esfuerzo reconstruir el argumento, la peripecia vital del personaje central. Pero, más allá de este tipo de cuestiones más formales, lo realmente impactante del libro de la historia contada y el trasfondo humano que late tras ella.

Ritmo trepidante

Esta 'Tarántula' –es hora ya de decirlo– es, en este sentido, una novela tan breve, como dura, contundente, escalofriante en algunas escenas y episodios. Contada con un ritmo trepidante que no concede a los lectores un instante de serenidad, la inquietud crece página a página, una sabia sucesión de elipsis que va desvelándose poco a poco hasta mostrarnos finalmente una lectura de la realidad opuesta a lo que parecía ser al principio. Aun así, lo que permanece constante de principio a fin es la referencia –implícita y explícita– al odio como elemento constante, definidor, esencial, de la naturaleza humana: el maltrato y la violencia, el odio al otro y el odio al otro que me odia son, para Halfon, lecciones de vida, experiencias vividas –y hasta heredadas– que forman parte de la propia identidad (objetivo final del protagonista de la novela.

Los desvelamientos de la segunda parte del relato muestran a los lectores la densidad y la complejidad que puede adquirir el odio en determinadas circunstancias: por ejemplo, en el nieto e hijo de una familia guatemalteca y además, judía, obligado a recordar en sus propias carnes lo que sus antepasados ya vivieron: la violencia del poder político de su país y la violencia casi telúrica del llamado Holocausto. De ahí el título del libro, la araña que parece recordar a una cruz esvástica, símbolo de todas las violencias habidas y por haber que ha de permanecer por y para siempre –quiérase o no– grabada a fuego en el alma de cualquiera de sus víctimas.

Los continuos saltos en el tiempo en el relato no hacen sino dar mayor corporeidad e intensidad al drama que el personaje central irá descubriendo, dando a la obra una cierta apariencia de thriller, hecho de pequeños retazos recuperados de la memoria, que atrapa desde las primeras páginas la atención lectora.