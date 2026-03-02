Ciudad de México, Pombo y el aguachile rojo

Una de las mejores maneras de conocer un lugar es a través de su literatura, sobre todo en México. Viajar es como un club de lectura global, uno que incluye necesarias recomendaciones de libros que capturan la vida cotidiana y el paisaje cultural local. Voy más allá. Ni siquiera hace falta estar planeando un viaje, basta simplemente con sentir curiosidad por el destino. En mi caso, cuando planeo un viaje, y son muchos a lo largo del año, siempre busco autores y libros para poder sumergirme en el destino; la literatura local antes y durante mis viajes es fundamental.

Es lo que me pasó hace unas semanas cuando estuve, de nuevo y no sé cuántas veces van ya, en Ciudad de México. Y es que da igual cuántas veces se haya viajado a un destino, es posible que una recomendación no baste, sino que hay que ir un poco más allá. Visitar un destino no es entender su idiosincrasia, eso es otra cosa. Como dijo Álvaro Pombo a Juan Villoro: “México es demasiado complejo para entenderlo a simple vista. Necesita ser leído”. Lo que Pombo sugiere con esta idea es que México —y en particular su capital— no se deja descifrar únicamente a través de la experiencia superficial del viajero: monumentos, gastronomía, paisajes urbanos o impresiones rápidas. Es un país atravesado por múltiples capas históricas, tensiones sociales, contradicciones políticas, herencias coloniales, violencia, vitalidad cultural y profundas desigualdades.

“Leer” México implica adentrarse en su literatura porque en ella se condensan esas capas invisibles: la memoria histórica, el lenguaje popular, los imaginarios colectivos, el humor, la tragedia y las distintas identidades que conviven en el país. La literatura funciona como una lente que permite comprender lo que no siempre se percibe a simple vista a través del turismo convencional. A los periodistas especializados en viajes esta afirmación nos deja fatal, pero qué le vamos a hacer.

Lo que sucede es que yo aquí juego un poco con ventaja. En Ciudad de México no solo se encuentran parte de mis raíces, sino que también es un destino muy leído y muy viajado para mí. Pero antes de un par de recomendaciones sobre el terreno me avanzo con un par de recomendaciones literarias porque, efectivamente, México necesita ser leído antes. Una obra emblemática de la literatura mexicana, 'Las batallas en el desierto', de José Emilio Pacheco, relata la Ciudad de México de los años 50 a través de los ojos de un niño, capturando las transformaciones sociales y urbanas de la época. Y aunque no todo ocurre en Cuidad de México, esta tribuna tendría que cerrar si no recomendara 'Los detectives salvajes', de Roberto Bolaño, una obra clave de la narrativa latinoamericana contemporánea.

Y si bien es cierto que ninguno de sendos libros va a llevarle a disfrutar de un ‘pancito’ dulce en la pastelería Ideal que, pese a los más de 100 años de historia de su local del Centro Histórico de CDMX, me sorprendió comprobar que su popularidad continúa en auge, más si cabe; o bien a comer uno de los mejores aguachile rojo (bien picoso) que he probado jamás. Fue en la azotea del hotel Círculo Mexicano donde, además, su cocina del mar se marida con vistas al Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Lo del Grupo Habita, la primera cadena mexicana especializada en hoteles boutique del país, ocuparía, seguro, un capítulo en alguna novela donde se hablara de que, en efecto, en México también se están haciendo muchas cosas bien.