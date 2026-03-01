Rosa Navarro Durán, filóloga y escritora: "Los clásicos encierran algo muy especial: belleza, utilidad, ¡tesoros!"

Hablar de 'El festín de la palabra' es hacerlo de mi obsesión: abrir las páginas de nuestros clásicos a todo el mundo, quitar el rechazo que provoca la palabra, 'clásico'. "¡Uy, eso no es para mí!, ¡debe de ser difícil y aburrido! Y además estará escrito en lenguaje de otros tiempos y me va a costar entenderlo". ¡Pues no! Nada de eso.

Si un libro es clásico es porque ha vencido el paso de los años y encierra algo muy especial: belleza, utilidad, ¡tesoros! Ha atrapado a lectores a lo largo de los siglos. Y además se recuerda, se cita, se presume de él: vemos estatuas de don Quijote por algunas sendas, ¿y qué lleva en la cabeza?, ¿es un sombrero o… es una bacía? Andan todavía por esos caminos del mundo personajes que presumen de ser donjuanes, ¿saben lo que realmente implica si son imitadores de verdad del burlador de Sevilla? Me da la impresión de que no, de que se pavonean solo de alguna de sus victorias y no de la mayor, ¡venció su inmenso miedo! Aunque de poco le sirvió, porque se pasó de listo.

Pero vuelvo al yo, que es un refugio muy de moda, y cuento cómo lo que dijo una avecilla en el siglo XII se ha convertido en sentencia salvadora para mí cuando veo que por una tontería he perdido irremediablemente lo que anhelaba: pues, borrón y cuenta nueva. "¡No te lamentes por lo que has perdido!", me resuena en los oídos. ¿Dónde lo dijo la avecilla?, ¿a quién? ¿Y quién lo escribió?

Mi yo no contesta aquí preguntas porque ha venido a hablar de su libro. ¿Es cierto que "quien mucho escucha su daño oye"? Pues a veces sí, pero no hay que olvidar tampoco: "oír para saber, meditar para entender". Le pasó lo primero, por estar empeñado en escuchar a escondidas, a un rey que había creído lo que le dijo un joven: que podía hacer oro. ¡Caramba, lo bien que nos iría saber hacerlo hoy!, ¡está por las nubes! La historia se cuenta en el 'Libro del caballero Zifar', que debió de escribirse poco antes de 1350.

Pequeños bocados

Esas historias las he transformado en pequeños bocados, con sus palabras aderezadas con las mías; pueden ustedes elegir el menú que más les apetezca. De primero: pues, me leo un "Más vale estar sola que mal acompañada"; de segundo, un plato fuerte: "El gusto no está en grandezas, sino en ajustarse al alma aquello que se desea".

Ambos bocados están cocinados por damas, pero podemos añadir un postre dicho por un príncipe amenazador, por Segismundo: "Por que no sepas que sé que sabes flaquezas mías". Hay una verdad absoluta que cierra la degustación de clásicos que ofrezco en este 'Festín': "Las almas ni son hombres ni mujeres".

Además de sentencias y consejos, van a encontrar uña de vaca que sabe a gloria, un garbanzo huérfano nadando en un caldo transparente… Incluso un sabroso conejo empanado, ¿con quién van a compartirlo?

No hay dificultad alguna en los bocados que les ofrezco para saborear: son como el arroz del 'senyoret', ¡sin huesos!, ¡sin cáscaras! Manjares en estado puro, para que se diviertan, para que descubran algunos tesoros que nos legaron los mejores escritores en nuestra lengua.