RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los libros de la semana: Marion Fayolle, Carolina Sarmiento y Olga Serrano
Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana el ensayo de Laura S. González de Araújo 'Ser muchas y una íntima desconocida' y la autobiografía de Yuri Buida 'Ladrón, espía y asesino', entre otros títulos
María Soto
Las fronteras
Carolina Sarmiento
Siruela
15,95 €
Los excesos de la humanidad han llevado a la Tierra a su límite. La única vía para evitar la extinción pasa por despoblar la mitad del planeta, por dejar que la naturaleza restablezca el equilibrio de la flora, la fauna, el suelo y el clima. Ecothriller, distopía, wéstern… En esta novela, Carolina Sarmiento nos habla de los límites entre lo humano y lo animal, entre lo político y lo geográfico, entre el ayer y el mañana.
La atracción
Marion Fayolle
Nórdica Libros
18 €
En 'La atracción', Marion Fayolle, una de las dibujantes más famosas de Francia, explora las múltiples formas del amor a través de escenas poéticas y lúdicas. Una pareja reescribe su historia con la ayuda de un cartel de atardecer o de un videojuego. Una partida de coches de choque redefine de pronto su relación. Cada encuentro puede desembocar tanto en el desastre como en el asombro.
Tragaluz
Olga Serrano
Xordica editorial
15,95 €
Hana y Unai pasan sus vacaciones en un pueblo con la intención de dejar atrás la muerte de su vecina, a quien cuidaron en sus últimos días. Bajo esa calma aparente, empieza a despertar en Hana una angustia insoslayable. 'Tragaluz', la segunda novela de Olga Serrano, aborda la identidad, la obsesión, la lucha entre razón e instinto, la culpa, el aislamiento y el rechazo derivados de elegir un camino propio.
Ladrón, espía y asesino
Yuri Buida
Automática Editorial
22 €
'Ladrón, espía y asesino' es una autobiografía atípica, una suerte de ficción basada en las experiencias del autor en su Kaliningrado natal, un texto que se acerca al lector como un relato imaginado. En él se narra la infancia en la época de posguerra, la juventud y la madurez del protagonista, Yuri Buida, cuya máxima satisfacción reside en leer todo lo que tiene a su alcance.
Ser muchas y una íntima desconocida
Laura S. González de Araújo
Dos bigotes
19,95 €
'Ser muchas y una íntima desconocida', de Laura S. González de Araújo, es un ensayo literario con poses de autoficción construido a partir de las voces de una mujer que decide revisar su intimidad impulsada por un doble proceso: un tratamiento de fertilidad y las sesiones con su psicoanalista. La docilidad de su parte inconsciente es la premisa de un viaje por las dependencias de sí misma.
El secret de la reina
Núria Pradas y Glòria Sabaté
Fanbooks
14,95 €
Este año se conmemora el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Família, el Parque Güell, la Casa Batlló y La Pedrera, pero también de obras menos turistificadas como la Casa Figueres. La también conocida como Bellesguard es escenario de esta novela fantástica que mezcla magia, amor y aventuras , con personajes como el propio arquitecto y la reina Margarida de Prades.
Desmemòria letal
Eric Hauck y Jordi Pujol Puente
Folch & Folch
23 €
Sarajevo y Barcelona siempre estarán unidas por un nombre: Jordi Pujol Puente. El fotoperiodista murió el 17 de mayo de 1992 en la capital de Bosnia-Herzegovina mientras cubría el asedio de la ciudad. Más de tres décadas después, Eric Hauck, reportero de origen alemán con el que trabajó en aquellos días, reconstruye su experiencia en un libro a medio camino entre la crónica y el tributo, y con imágenes inéditas.
- Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
- László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: 'Las cosas nunca han ido bien, ni siquiera cuando vivíamos en las cavernas
- Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
- La rajada en antena
- Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: 'De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia
- Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona