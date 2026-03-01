Los libros de la semana: Marion Fayolle, Carolina Sarmiento y Olga Serrano

Las fronteras Carolina Sarmiento Siruela 15,95 €

Los excesos de la humanidad han llevado a la Tierra a su límite. La única vía para evitar la extinción pasa por despoblar la mitad del planeta, por dejar que la naturaleza restablezca el equilibrio de la flora, la fauna, el suelo y el clima. Ecothriller, distopía, wéstern… En esta novela, Carolina Sarmiento nos habla de los límites entre lo humano y lo animal, entre lo político y lo geográfico, entre el ayer y el mañana.

La atracción Marion Fayolle Nórdica Libros 18 €

En 'La atracción', Marion Fayolle, una de las dibujantes más famosas de Francia, explora las múltiples formas del amor a través de escenas poéticas y lúdicas. Una pareja reescribe su historia con la ayuda de un cartel de atardecer o de un videojuego. Una partida de coches de choque redefine de pronto su relación. Cada encuentro puede desembocar tanto en el desastre como en el asombro.

Tragaluz Olga Serrano Xordica editorial 15,95 €

Hana y Unai pasan sus vacaciones en un pueblo con la intención de dejar atrás la muerte de su vecina, a quien cuidaron en sus últimos días. Bajo esa calma aparente, empieza a despertar en Hana una angustia insoslayable. 'Tragaluz', la segunda novela de Olga Serrano, aborda la identidad, la obsesión, la lucha entre razón e instinto, la culpa, el aislamiento y el rechazo derivados de elegir un camino propio.

Ladrón, espía y asesino Yuri Buida Automática Editorial 22 €

'Ladrón, espía y asesino' es una autobiografía atípica, una suerte de ficción basada en las experiencias del autor en su Kaliningrado natal, un texto que se acerca al lector como un relato imaginado. En él se narra la infancia en la época de posguerra, la juventud y la madurez del protagonista, Yuri Buida, cuya máxima satisfacción reside en leer todo lo que tiene a su alcance.

Ser muchas y una íntima desconocida Laura S. González de Araújo Dos bigotes 19,95 €

'Ser muchas y una íntima desconocida', de Laura S. González de Araújo, es un ensayo literario con poses de autoficción construido a partir de las voces de una mujer que decide revisar su intimidad impulsada por un doble proceso: un tratamiento de fertilidad y las sesiones con su psicoanalista. La docilidad de su parte inconsciente es la premisa de un viaje por las dependencias de sí misma.

El secret de la reina Núria Pradas y Glòria Sabaté Fanbooks 14,95 €

Este año se conmemora el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Família, el Parque Güell, la Casa Batlló y La Pedrera, pero también de obras menos turistificadas como la Casa Figueres. La también conocida como Bellesguard es escenario de esta novela fantástica que mezcla magia, amor y aventuras , con personajes como el propio arquitecto y la reina Margarida de Prades.

Noticias relacionadas

Desmemòria letal Eric Hauck y Jordi Pujol Puente Folch & Folch 23 €

Sarajevo y Barcelona siempre estarán unidas por un nombre: Jordi Pujol Puente. El fotoperiodista murió el 17 de mayo de 1992 en la capital de Bosnia-Herzegovina mientras cubría el asedio de la ciudad. Más de tres décadas después, Eric Hauck, reportero de origen alemán con el que trabajó en aquellos días, reconstruye su experiencia en un libro a medio camino entre la crónica y el tributo, y con imágenes inéditas.