Javier Tafur, ingeniero de software: "Agradezco a mi padre el despertarme la curiosidad de ojear un libro"

Leer es...

Viajar, a veces de una forma más profunda que la física. Leer y viajar nos transforman y al final, como en 'Ítaca', de Konstantinos Kavafis, ves que lo importante no es llegar, sino todo lo que ocurre mientras avanzas, todo lo vivido durante el viaje. Kavafis utiliza Ítaca como metáfora de los objetivos que nos marcamos en la vida. Plantea que la felicidad es una suma de experiencias, aprendizajes y encuentros que se producen a lo largo del camino. Ítaca puede ser pobre, pequeña o decepcionante, pero Ítaca no te ha engañado. Agradezco a mi padre el despertarme la curiosidad de ojear un libro, una portada o ir a una librería. Siempre leo un libro del país que voy a visitar, y llevo noventa países.

¿Títulos de viajes reales?

'Ébano', de Ryszard Kapuściński, el relato extraordinario de un periodista extraordinario. Fue uno de los grandes cronistas del siglo XX, testigo directo de los procesos de descolonización de numerosos países africanos. Muestra una mirada profundamente humana, alejada del exotismo fácil y de los clichés habituales sobre África. Solo por una convección reduccionista, por comodidad, decimos "África" como un todo. 'Ébano' desmonta esa idea: "Salvo por el nombre geográfico, África, no existe". Hay muchas Áfricas.

¿Otros títulos?

'Kim', de Rudyard Kipling. Conviven misticismo y realidad, espiritualidad y política en una India vibrante y compleja. Sitúa la historia en el contexto del llamado "Gran juego", el enfrentamiento estratégico entre imperios en Asia central, telón de fondo para un viaje físico y espiritual. Lo que hace especial a Kim es su capacidad para transportar al lector a una forma de viajar que ya casi no existe: lenta, incierta, profundamente ligada al territorio y a las personas.

¿Algún libro que relate una exploración insólita?

Noticias relacionadas

'Sur', de Ernest Shackleton. Va de una de las mayores epopeyas de la historia de la exploración, la expedición antártica. Como decía el gran viajero Daniel Landa, "todos somos turistas después de Shackleton". Es una hazaña única de resistencia, liderazgo y humanidad, la soledad y la hostilidad del entorno se sienten en la piel del lector. Es un relato profundamente humano, una experiencia vital extrema relatada con sobriedad.