'Cruz del Sur', de Claudio Magris: viaje al fin del mundo

Esa máxima acuñada por Oscar Wilde de que ‘La vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida’ no va con Claudio Magris (Trieste, 1939), escritor cuya mirada escruta con la tozudez de un sabueso y sabe encontrar sucesos que parecen pura fantasía pero son más reales que muchas noticias o notas de prensa. Y el autor de ‘El Danubio’ (1986) vuelve a sorprender con esa intuición infalible para hallar la veta madre de las buenas historias en ‘Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables’ (Anagrama, 2026). En esta ocasión, el viaje que nos propone se aleja de Europa y nos planta en plena Patagonia.

Magris rastrea en su nuevo libro la huida de tres europeos con destino al fin del mundo, donde a la manera de Wiliam Blake mutaron de forma imprevista, y que ahora nos llegan convertidos en tres historias dignas de conocerse. Janez Benigar, antropólogo y lingüista esloveno que buscaba lenguas olvidadas, se casó con una mapuche y pasó a soñar con utopías. Orélie-Antoine de Tounens, abogado francés, se proclamó a sí mismo como rey de la Araucanía y emprendió una enloquecida lucha por la libertad. Y Angela Vallese, religiosa piamontesa, se sacrificó por los pueblos originarios de Tierra del Fuego.

Esas eran vidas que ya no se podían vivir en Europa, necesitaban de espacios más amplios y jóvenes, o más extravagantes y arcaicos, y la Patagonia y la Araucanía fueron el escenario idóneo para esas prodigiosas y excéntricas transformaciones vitales.

Prosa detallista y rica

‘Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables’ se publicó en 2020, y ahora podemos disfrutarlo los lectores españoles gracias a la apuesta constante de Anagrama por este narrador italiano, uno de los grandes maestros europeos de los últimos cuarenta años, y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004. De la mano de la traducción de Pilar González Rodríguez, disfrutamos de la prosa detallista y rica de Claudio Magris, que en menos de 160 páginas nos abruma con el profuso relato de las extrañas andanzas de sus protagonistas.

Arranca el libro con ‘Gringo esloveno, criollo araucano’, el capítulo dedicado a Janez Benigar, a quien Magris dedica el relato más extenso. "Benigar quería fundar en esas tierras patagónicas o araucanas una sociedad, una comunidad justa, basada en el modelo de la debida armonía familiar y abierta a los demás. Ese es el sentido de su vida y de su legado. De la sociedad por cuya construcción Benigar tanto luchó queda poco rastro, en particular en esa patria araucano-patagónica que había hecho suya", concluye el autor italiano.

El repaso por los sueños utópicos de este estudioso que desembarcó en Buenos Aires en 1908 deja algunos momentos ‘muy Magris’, como ciertas comparaciones con ‘El Acorazado Potemkin’ o su análisis de los propios textos de Benigar.

Leer a Claudio Magris es una experiencia que ilumina y recompensa

‘Rey de Araucanía y Patagonia’, el segundo capítulo, está dedicado a la alucinada existencia de Orélie-Antoine de Tounens, quien en 1860 proclamó la existencia de un reino del que él mismo se proclamó rey. Ese sueño no fue cosa de una brusca entrada en la locura: este abogado francés alimentó esa ambición durante más de veinte años, y su tesis de licenciatura ya trataba de ese reino.

Gloria familiar

Orélie-Antoine de Tounens no era un hombre de pocas ilusiones, entre ellas destaca su convencimiento de descender de un prefecto de la Galia romana, de los emperadores de Bizancio y de los señores de Aquitania, gloria familiar que había sido borrada cinco siglos antes en la Guerra de los Cien Años. "Orélie es un héroe de melodrama del siglo XIX, teatral y caricaturesco, propenso al patetismo y a los grandes gestos, en la frontera entre el drama y la opereta. Después de todo, también Maximiliano de Habsburgo -ilustrado gobernador de Lombardía que, más tarde, acepta con irresponsable ligereza la corona imperial de México, un país del que sabe muy poco, y casi nada del fuego volcánico que bulle en él y que lo destruirá- resulta ser, al fin y al cabo, un noble soberano de vals, al que no por casualidad admira Orélie. El propio Orélie, a pequeña escala, forma parte de esa Europa del siglo XIX que crea imperios y se extiende por el mundo, encaminándose inconsciente hacia su propio declive hasta el suicidio colectivo de la Primera Guerra Mundial, que pasará el poder del mundo a otras manos".

No despierta muchas simpatías en Magris este ridículo aventurero, tampoco en el lector, aunque su historia fascine y sonroje de una manera difícil de olvidar. Angela Vallese cierra el libro con ‘Monja y pingüinos’, y la aventura de esta religiosa que llegó a la Patagonia en 1880 es más amable, pero no por ello menos interesante.

Así, ‘Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables’ termina con un tono casi esperanzado sobre la condición humana: "La claridad y la vitalidad son el insondable misterio de criaturas como la hermana Angela, tanto más insondable cuanto más inconsciente. La historia del mundo no es mucho más compleja que la de un corazón, no importa mucho si sencillo o atormentado". Y de nuevo, leer a Claudio Magris es una experiencia que ilumina y recompensa.