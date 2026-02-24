Violeta Dávila, fundadora del festival Leer Juntos: "Hay comunidad digital, pero necesitamos salir de las pantallas"

"Mirando atrás, creo que era una vocación ineludible", dice Violeta Dávila, socia fundadora de Becooltural y del festival 'Leer juntos'. Empezó por otro camino, ejerciendo durante años sus estudios de Derecho –"iba a juicios, me ponía la toga, todo"–, pero, si tiene que definirse, lo hace de otra forma: "He sido lectora desde niña. Una ratona de biblioteca".

Hace 15 años puso en marcha un club de lectura cuando aún no era tan habitual reunir a lectores en un bar e invitar a autores a conversar: "No inventamos nada, pero en ese momento no era tan normal". Aquella experiencia fue un pequeño punto de partida; después llegaron un máster en edición, otro en gestión cultural y la decisión de profesionalizar esa intuición.

Así nació Becooltural, su proyecto de producción y comunicación cultural. "Nos dedicamos a diseñar y organizar proyectos sobre todo vinculados al libro y la lectura. Desde la idea hasta la ejecución". Explica que la clave está en acompañar el proceso: pensar el concepto, buscar alianzas, coordinar equipos y cuidar la experiencia del público.

De ese trabajo, surgió 'Leer juntos', el festival literario que celebra su segunda edición. "Queríamos fomentar la lectura no solo como un acto individual, sino como un acto compartido". El planteamiento incluye actividades, encuentros con autores, clubs de lectura y propuestas que salen de los espacios habituales. "Queremos pensar en todos los públicos, pero de verdad. Si no vienen, hay que ir a buscarlos", afirma sobre las iniciativas que las han llevado a institutos o centros penitenciarios.

Levantar un festival no es sencillo, "implica buscar apoyos, financiación, tocar muchas puertas". Pero ella y sus socias agradecen que "desde el principio la acogida fue muy buena: se completaron los aforos y algunas actividades se llenaron enseguida". La segunda edición, que concluye hoy, ha crecido en programación y respaldos. "Cada año aprendes". Para Dávila, el sentido último está en el encuentro: "Hay comunidad digital, pero necesitamos salir de las pantallas".