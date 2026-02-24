'En todo hay una grieta y por ella entra la luz', de Patricio Pron: el futuro es una cosa del pasado

Porque "no es en el futuro sino en el pasado donde se abre un espacio distinto, lleno de posibilidades". Porque lo que conviene es regresar a ese pasado. Volver la vista hacia atrás indica el dibujo de las líneas ocultas que unen el presente con el futuro, como si la única grieta que queda del presente fuera un pasado "donde encontrásemos, si lo buscábamos, la compasión por el otro y el cuidado sin los que no había un futuro compartido hacia el que dirigirnos". Y porque en 'En todo hay una grieta y por ella entra la luz', el nuevo libro de Patricio Pron (Rosario, Argentina, 1975), el "futuro es una cosa del pasado".

Lo que sucede es que ese pasado no lo ve cumplido el lector en esta narración, porque el brutal horizonte de expectativas con el que el narrador abre la grieta sobre la que se posa toda la luz posible –a saber: escribir la vida no visible de Benjamin Fondane, la vida secreta, en la medida en que esa vida la hubiera "mencionado en sus libros, lo que significaba, desde luego, que ya no pertenecían a esa 'vida secreta'"–, todo ello, muta a texto caleidoscópico, complejo, sí, y cuya estructura no secreta y más que evidente se desplaza hacia unas notas al pie. Notas que el narrador ve como "una especie de territorio en el que, liberados de las obligaciones para con sus lectores, los escritores podían ser realmente ellos mismos y seguir sus instintos", es decir, "la posibilidad de una literatura 'desautorizada': marginal, deliberadamente fragmentaria, que no concluyese".

Enorme polifonía de voces

Ya ven. Lo que en principio parece querer narrar la vida visible de quien fue "un poeta simbolista en rumano, un escritor compulsivo de artículos y ensayos [...] Un escritor surrealista en francés. Un filósofo existencialista. Un polemista infatigable. El autor de un filme tan inmoral que su productor mandó destruir todas las copias. Un intelectual antifascista. El cultivador de una 'filosofía del abismo' [...] Un prisionero de guerra. Un judío en París durante la Ocupación" y que acaba sus días en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau se precipita en un duelo que se posa sobre Nueva York, retratada como la cúspide no de la contemporaneidad, sino de una mirada que es concebida como si fuera un dispositivo que le permite crear al narrador digresiones inacabables, elipsis inmensas que yuxtaponen narración, ensayo, historia del mundo pasado, presente y futuro y todo lo que ustedes quieran.

Pron firma un texto capaz de sostener en una misma cadencia la narración de unas vidas incumplidas cosidas con los hilos del ensueño

Como si lo que se estuviera organizando, en realidad, fuera una enorme polifonía de voces cruzadas, de sentidos que no se cumplirán y de biografías cuyas vidas no se contarán. ¿Por qué? Porque la degradación de los valores en un mundo autoritario con Donald Trump como figura de fondo deviene en este libro inmenso "una especie de sintaxis, en la que cada cosa estaba relacionada con otra y adquiere en relación con ella, una forma de colaboración que [...] era, al mismo tiempo, algo así como una moral".

Y porque se narra aquí lo que no se comprende, a Dios gracias, y "se escribe para escapar de todo intento de definición, para conformar un espacio de indeterminación y de posibilidad" en una suerte de contrapunto exigente donde se entrega un texto capaz de sostener en una misma cadencia la narración de unas vidas incumplidas cosidas con los hilos del ensueño.