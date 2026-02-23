'Las crines', de Marc Colell: la soledad pampera

"En los wésterns tienes el paisaje, que es muy importante, pero está desierto. Eres tú quien lo pueblas [a través de los personajes]. Y cuando eres tú quien lo pueblas, puedes decidir contar cualquier historia que Shakespeare haya contado antes, solo que ambientada en el Oeste", afirma el cineasta Lawrence Kasdan. Unas palabras que resumen el ejercicio literario llevado a cabo por Marc Colell (Barcelona, 1975) en 'Las crines', Premio Café Gijón 2025.

Ambientada en la pampa argentina, esta obra pone en diálogo cierto imaginario del wéstern con la literatura gauchesca: un territorio desértico, donde las distancias se miden por kilómetros, un territorio de caballos donde la soledad se impone por el aislamiento de sus habitantes.

En su relato 'Aballay', Antonio Di Benedetto ya establecía un diálogo entre ambas tradiciones y proponía una nueva lectura de la literatura gauchesca, gesto que en el caso de Colell no existe en cuanto lo gauchesco es solo una referencia –como puede ser la del wéstern– vinculada al territorio. Sin embargo, lo que sí vemos es la idea de Kasdan: habitar un territorio desértico con personajes, pero, en el caso de Colell, no tanto para construir una historia como para ahondar en su conciencia, llevar a cabo una exploración existencial.

Colell suspende la trama, la desdibuja casi por completo. Hay un punto de partida: el narrador viaja, por consejo de una amiga, que le cede su finca, La Magnolia, desde España hasta la pampa argentina. Desde allí, comienza a escribir cartas a su amiga, cartas que también pueden leerse como un diario íntimo de su estancia allí.

Personajes singulares

Sus días están marcados por la presencia de personajes singulares como los Urrutia, una familia de estancieros, y don Emilio, que cuida de sus vacas y de su hija Rosita: "Su presencia me asustó en un primer momento. Pensé en su indefensión, en su abandono, en esa vida malograda, aislada del mundo, junto a un padre enloquecido", escribe el protagonista a su amiga, y añade: "Pero había algo en ella, en sus movimientos, que evidenciaban también un aire de seguridad, de amor propio".

El viaje que realizan para enterrar el cuerpo de su madre permite a Faulkner ahondar en los personajes y en sus relaciones, algo que también hace Colell

A diferencia de Benji, Rosita apenas habla en la novela y, sin embargo, hay algo en ella que nos remite al personaje faulkneriano: esa mezcla, algo confusa, entre indefensión y seguridad. Su padre, don Emilio –al igual que los Urrutia–, también nos pueden remitir a algún personaje del escritor norteamericano. Con su suspensión de la trama, hay algo en 'Las crines' que nos recuerda a 'Mientras agonizo': la construcción de la novela y los puntos de partida son distintos, sin embargo, en ambos casos la trama es secundaria.

El viaje que realizan para enterrar el cuerpo de su madre permite a Faulkner ahondar en los personajes y en sus relaciones, algo que también hace Colell, aunque pone más el foco en la soledad del protagonista y en cómo la relación que establece con el territorio, sus vecinos e, incluso, su caballo es su manera de redescubrirse, de enfrentarse con un pasado del que apenas se dan noticias y con una soledad que no es solo. A partir de aquí, puede comenzar a pensar en un regreso.

En este sentido, 'Las crines' tiene estructura de relato de viajes, si bien el viaje es solo lo que abre y cierra la obra, que, involuntariamente, dialoga con 'Autobiografía de mis perros' de Sandra Petrignani: si la escritora italiana traza su autobiografía a partir de los perros que ha tenido, Colell capta la experiencia de su protagonista a través de la relación, cada vez más intensa, con su caballo.