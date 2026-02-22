María Asunción Mateo, escritora: "Cuando escribo no tengo ni hilo argumental ni estructura planificada"

Cuando deseo plasmar algún suceso o una experiencia reciente, nunca lo hago con la intención de escribir una novela, pues no tengo ningún hilo argumental ni estructura alguna planificada. Y cuando advierto que las palabras, al tener vida propia, van buscándose unas a otras para engarzarse y componer un relato, este ya se apodera sin remisión de mi mente, de mi descanso, de mi vida.

Lo mismo me ocurrió al escribir 'Conquistarás la lluvia', en donde su protagonista, Inés Mena, una novelista muy reconocida y acostumbrada al triunfo, se encuentra desolada por el tremendo fracaso de su último libro, circunstancia a la que se une el naufragio de una deseada relación sentimental. Su desasosiego se convirtió en el mío, hasta desvelarme y hacerme saltar de la cama alguna madrugada para ayudarla en alguna situación difícil o comprometida. Me inquietaban sus decisiones, me sentía responsable de lo que le sucediera, ya que yo le había dado vida.

Ella reconoce que no es su mejor novela, aunque se niega a aceptar la agresiva acogida de la crítica y se rebela contra el trato del frívolo ambiente intelectual que la rodea, refugio de arribistas mediocres y resentidos. Dada su categoría literaria, le obsesiona su afán de mantener ese puesto que tanto le costó alcanzar y que ahora pretenden arrebatarle para acabar con su brillante carrera. Inés Mena, mujer apasionada, tenaz, reacciona indignada utilizando ese material tan frágil y directo como es la palabra y comienza una nueva novela, sin hacer concesiones a las críticas –reflejo de las tendencias culturales y políticas del momento– sostenidas por una camarilla machista, xenófoba, encubierta de falsa progresía.

"El desasosiego de la protagonista se convirtió en el mío, hasta desvelarme y hacerme saltar de la cama alguna madrugada para ayudarla en alguna situación difícil o comprometida"

En su novela, el plano de la ficción se alterna con sus vivencias personales e interfiere de variadas formas en sus relaciones, tanto amistosas como con los tres hombres con los que mantiene una peculiar relación sentimental llena de incertidumbres y cuyos caracteres tan dispares trastocan su equilibrio emocional. A medida que la historia avanza, vamos descubriendo la complejidad de su personalidad, su pasado, sus anhelos más reprimidos, sus continuas vacilaciones, sus miedos, sus amores… así como la psicología de los distintos personajes con los que se relaciona. Todo aquello que, a ojos del lector, la humaniza y le descubre paralelamente la vida y emociones de sus personajes.

La lucha por la supervivencia, el afán de superación profesional, el constante empeño, la sitúan en singular adalid de los derechos de la mujer. Todo ello, sin eludir sus debilidades, sus continuas recaídas en brazos de un hombre que, durante años, la utiliza como soporte anímico, sus intermitentes y desconcertantes dudas en busca de una deseada estabilidad sentimental. A lo que se une su valentía al intentar volver a encontrar su propia voz y recuperar el merecido puesto en ese ambiente cultural de ambiciones desmedidas, cercado por ambiciosos vaivenes de mediocres creadores de opinión y autores sin sentido del idioma.

Pero un inesperado suceso en su vida hará que su mundo interior, sus ambiciones literarias, se desmoronen y la hagan sopesar la vana fragilidad del éxito, replantearse un futuro en donde sus deseos se realicen. Deseos que logra conquistar al final de la novela mediante una estructura circular –¡sin habérmelo propuesto!– como reflejo de un espejo cóncavo que la devuelve a su ayer.