Los libros de la semana: Bibiana Collado Cabrera, Azahara Palomeque y Francisco Bescos

Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana 'Las huérfanas' de Melba Escobar, entre otros títulos

La escritora Bibiana Collado Cabrera, autora de 'Marcelino'.

La escritora Bibiana Collado Cabrera, autora de 'Marcelino'. / EP

María Soto

Madrid
Marcelino

Bibiana Collado Cabrera

Pepitas de Calabaza

17,50 €

'Marcelino' es su relato, cuajado de miedo y de amor. A su alrededor, la brutalidad y la dulzura se abren paso entre cuerpos que gimen, que paren, que lloran a sus muertos, que se alejan lentamente del campo… Bibiana Collado Cabrera, autora de 'Yeguas exhaustas', elige en esta novela a un protagonista con un lenguaje y un imaginario de la tierra, en un gesto tierno y provocador.

Pueblo blanco azul

Azahara Palomeque

Cabaret Voltaire

21,95 €

En 'Pueblo blanco azul', Azahara Palomeque escucha las historias que guardan las casas y los olivares, y nos devuelve esas voces ausentes que hablan de amores desafiantes y viajes liberadores, de las lealtades y traiciones que rigen un pequeño mundo. Una novela en la que lo oral y lo poético se trenzan en un canto a las raíces, a los afectos y a los futuros que aún es posible imaginar.

Mantis

Francisco Bescós

Reservoir Books

20,90 €

Francisco Bescós, Premio Tenerife Noir por 'La ronda', regresa a las librerías con 'Mantis', un 'thriller' claustrofóbico ambientado en un gigantesco centro logístico a 100 kilómetros de Madrid cuya protagonista, Fina, a la que todos llaman Mantis, queda encerrada dentro en mitad de una violenta huelga que bloquea el edificio y lo aísla del exterior deberá luchar si quiere sobrevivir.

Las huérfanas

Melba Escobar

Temas de Hoy

18,90 €

'Las huérfanas' es la tentativa de Melba Escobar de narrar lo que no suele decirse: el amor y el daño dentro de la familia; la fidelidad y la distancia frente a una madre inolvidable; la transmisión silenciosa del miedo, la fuerza y la fragilidad. Un retrato personal sobre lo que supone crecer con la sensación de ser de otro lugar y, al mismo tiempo, no pertenecer del todo a ninguno.

Per què la nit?

Joanjo Garcia

L’Agulla Daurada

19 €

¿Qué habría pasado si John F. Kennedy hubiese sobrevivido al atentado de Dallas y la fallecida hubiera sido Jackie? El escritor Joanjo Garcia, autor de las premiadas 'Quan caminàrem la nit', 'El temps és mentida' y 'Heidi, Lenin i altres amics', debuta ahora en el género de la ucronía con esta revisión –sin condescendencia– del sueño americano que aborda temas como las conspiraciones y la búsqueda de la verdad.

Vint anys de silenci

Francesca Coll

Alrevés

20 €

A escasos meses del 25 aniversario del crimen de Helena Jubany –que ha vuelto a la actualidad con nuevas pesquisas–, el asesinato de la bibliotecaria en Sabadell inspira esta novela negra protagonizada por el detective Pirot. A punto de jubilarse en Bruselas, se mete de lleno en un antiguo caso procedente de Catalunya: la muerte violenta de una joven que fue lanzada desnuda a un patio interior.

Doce columnas

Juan Miguel Domínguez

Autoedición

23 €

El abogado barcelonés Juan Miguel Domínguez se ha inspirado en la historia de su propia familia para escribir esta novela ambientada en la Guerra Civil y la posguerra. La trama transcurre entre Barcelona, Granada, Figueres y Toulousde y comiena cuando Teresa, clarinetista de la OrquestaFémina, conoce en el Café Vienés a Juan, un agente del Gobierno republicano que debe infiltrarse en el entorno del presidente Lluís Companys.

