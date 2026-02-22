RECOMENDACIONES
Los libros de la semana: Bibiana Collado Cabrera, Azahara Palomeque y Francisco Bescos
Los críticos del suplemento 'ABRIL' también recomiendan esta semana 'Las huérfanas' de Melba Escobar, entre otros títulos
María Soto
Marcelino
Bibiana Collado Cabrera
Pepitas de Calabaza
17,50 €
'Marcelino' es su relato, cuajado de miedo y de amor. A su alrededor, la brutalidad y la dulzura se abren paso entre cuerpos que gimen, que paren, que lloran a sus muertos, que se alejan lentamente del campo… Bibiana Collado Cabrera, autora de 'Yeguas exhaustas', elige en esta novela a un protagonista con un lenguaje y un imaginario de la tierra, en un gesto tierno y provocador.
Pueblo blanco azul
Azahara Palomeque
Cabaret Voltaire
21,95 €
En 'Pueblo blanco azul', Azahara Palomeque escucha las historias que guardan las casas y los olivares, y nos devuelve esas voces ausentes que hablan de amores desafiantes y viajes liberadores, de las lealtades y traiciones que rigen un pequeño mundo. Una novela en la que lo oral y lo poético se trenzan en un canto a las raíces, a los afectos y a los futuros que aún es posible imaginar.
Mantis
Francisco Bescós
Reservoir Books
20,90 €
Francisco Bescós, Premio Tenerife Noir por 'La ronda', regresa a las librerías con 'Mantis', un 'thriller' claustrofóbico ambientado en un gigantesco centro logístico a 100 kilómetros de Madrid cuya protagonista, Fina, a la que todos llaman Mantis, queda encerrada dentro en mitad de una violenta huelga que bloquea el edificio y lo aísla del exterior deberá luchar si quiere sobrevivir.
Las huérfanas
Melba Escobar
Temas de Hoy
18,90 €
'Las huérfanas' es la tentativa de Melba Escobar de narrar lo que no suele decirse: el amor y el daño dentro de la familia; la fidelidad y la distancia frente a una madre inolvidable; la transmisión silenciosa del miedo, la fuerza y la fragilidad. Un retrato personal sobre lo que supone crecer con la sensación de ser de otro lugar y, al mismo tiempo, no pertenecer del todo a ninguno.
Per què la nit?
Joanjo Garcia
L’Agulla Daurada
19 €
¿Qué habría pasado si John F. Kennedy hubiese sobrevivido al atentado de Dallas y la fallecida hubiera sido Jackie? El escritor Joanjo Garcia, autor de las premiadas 'Quan caminàrem la nit', 'El temps és mentida' y 'Heidi, Lenin i altres amics', debuta ahora en el género de la ucronía con esta revisión –sin condescendencia– del sueño americano que aborda temas como las conspiraciones y la búsqueda de la verdad.
Vint anys de silenci
Francesca Coll
Alrevés
20 €
A escasos meses del 25 aniversario del crimen de Helena Jubany –que ha vuelto a la actualidad con nuevas pesquisas–, el asesinato de la bibliotecaria en Sabadell inspira esta novela negra protagonizada por el detective Pirot. A punto de jubilarse en Bruselas, se mete de lleno en un antiguo caso procedente de Catalunya: la muerte violenta de una joven que fue lanzada desnuda a un patio interior.
Doce columnas
Juan Miguel Domínguez
Autoedición
23 €
El abogado barcelonés Juan Miguel Domínguez se ha inspirado en la historia de su propia familia para escribir esta novela ambientada en la Guerra Civil y la posguerra. La trama transcurre entre Barcelona, Granada, Figueres y Toulousde y comiena cuando Teresa, clarinetista de la OrquestaFémina, conoce en el Café Vienés a Juan, un agente del Gobierno republicano que debe infiltrarse en el entorno del presidente Lluís Companys.
