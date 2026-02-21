Zerocalcare: soo no puedes; con amigos, sí

Decía Teresa de Ávila (ahora que están tan de moda las monjas) que llora más gente por las plegarias atendidas que por las que quedan sin conceder. Esto es, a grandes rasgos, lo que le ocurrió al ilustrador y autor de cómics italiano Zerocalcare cuando, en 2016, se hizo realmente famoso. Con la nominación al Premio Strega, que se concede al mejor libro del año en lengua italiana, por 'Olvida mi nombre' empezó a vender miles de libros a la par que recibía peticiones de colectivos que le pedían ayuda para alguna causa social. Esa situación le provocó una lucha interna entre sus necesidades y sus ideales que repercutió directamente en su relación más importante: la que tiene con sus colegas.

Después de una ligera crisis, narró la historia en dos tomos que salieron en 2017 y 2018 en su país y que llega ahora a España recogida en un solo volumen titulado 'Más allá de los escombros', traducido por Irene Oliva Luque. La editorial responsable es Reservoir Books, la misma que lleva años editando su obra y cuando no publica alguna de sus novedades (como 'Será todo para mí', 2025. Traducción de Carlos Mayor Oreja), rescata alguno de sus títulos antiguos como este. Zerocalcare es un valor seguro, solo hay que ver las colas que montan sus seguidores para que les firme su ejemplar en cualquier evento al que acude.

Los protagonistas de sus cómics son generalmente los mismos: siempre están él, alguien de su familia y su pandilla, excepto en los libros en los que viaja a zonas en conflicto como 'Kobane Calling' (2021) o 'No Sleep Till Shengal' (2023). Su fórmula mágica está compuesta de humor, autocrítica, emoción y denuncia social. Sus ideas políticas están en el polo opuesto a personas como Giorgia Meloni y ha pagado físicamente por ello en su juventud y ahora con ostracismo por negarse a participar en certámenes donde haya editoriales con autores neonazis. “Cuando declaré que no estaría en un festival con ellos, no solo me excluí de las futuras ediciones de ese, sino potencialmente de todos los demás”, apunta.

Determinaciones

Michele Rech (Zerocalcare es su pseudónimo) recuerda la época que narra en 'Más allá de los escombros' como muy complicada psicológicamente. “En cierto momento, el equilibrio parecía imposible de mantener, porque a medida que mi trabajo crecía, también lo hacían las exigencias de ser portavoz de cualquier causa. Llegó un momento en que se volvió inmanejable”, sostiene. Ante tal situación, tomó una serie de determinaciones que tuvieron una consecuencia clara: “Compré un perro, decidí distanciarme, recuperar mi tiempo y asegurarme de que mi vida ya no estuviera regida por el trabajo ni la política. No pude hacerlo. Ahora está regida por el trabajo, la política y el perro”.

Noticias relacionadas

En el libro, mientras su vida profesional (y su agobio por no saber decir que no) van a toda mecha, la vida de sus camaradas evoluciona regular tirando a mal. Entonces, él no se comportó como el ser más empático del mundo, pero lo tiene clarísimo: “Los amigos siguen siendo el pilar de mi vida. Me ayudan a mantener el rumbo, me recuerdan de dónde vengo, y si me desvío demasiado, me agarran de la oreja y me guían de nuevo”. Él dice que intenta hacer lo mismo con ellos y, aunque no cree que su existencia le proteja de todo, “sin ellos, sería mucho más vulnerable”. De hecho, la nueva serie que está preparando para Netflix y que se estrenará este año, 'Due Spicci', estará protagonizada por: “Un grupo de colegas que se unen para una aventura al estilo de los 'Goonies'”. Ya lo decían hace décadas en 'La bola de cristal': “Solo no puedes, con amigos sí”.