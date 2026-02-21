El estrés de un sector que va muy bien

Se sorprendió el sector editorial de los datos que aportamos la semana pasada extraídos del congreso de librerías celebrado en Valencia. Libreros y editores conocen el problema, aunque los grupos editoriales no se enfrenten a él de cara para buscar soluciones. Lo cierto es que el habitual exceso de libros publicados tampoco debería ser un problema mientras alguien pague la fiesta, a pesar de la complejidad para una librería. Y morosidad en el sector hay muy poca, sí cierta precariedad que afecta a algunos protagonistas de la cadena de valor.

El mundo del libro se aguanta porque todos sus integrantes, desde el presidente de un grupo editorial potente hasta el dueño de una diminuta librería de un aislado pueblo, pasando por el autor, sea de ficción o no ficción, aman poderosamente, hasta límites insospechados, esta industria. Cada uno con sus puntos de vista e intereses.

Que el 49% de los libros que se publican vendan cero ejemplares, la cuestión de la polémica, no debería sorprender, aunque sea tremendamente llamativo. Siempre ha sido más o menos así. El mercado no puede asumirlo todo. Grandes editores, por su volumen o por su calidad, soportan pérdidas de libros escritos por autores que después se han convertido en superventas. La edición de un libro siempre es un proyecto de riesgo. Este es el negocio.

Es cierto que mi artículo hablaba de las librerías y no de otros canales. Fue el dato del congreso. Pero es que en España el 75% de los libros se venden en librerías, sean pequeños establecimientos o grandes cadenas. Y es cierto que existe una línea de libros autoeditados cada vez más poderosa y consolidada, pero esos libros tienen una comercialización diferente y muy artesanal en su gestión de distribución. De hecho, lo impresionante no es que un 49% venda cero, es que sólo el 4,5% vendan más de 100 ejemplares.