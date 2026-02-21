'El joc del silenci': el exitoso thriller catalán que cruzará fronteras y llegará a la pantalla

'El joc del silenci' (La Campana) se ha convertido en todo un fenómeno en apenas seis meses de vida. Con más de 42.000 ejemplares impresos y nueve ediciones, la primera novela de Gil Pratsobrerroca (Vic, 1996) ha logrado situarse en la primera posición de la lista del Gremio de Editores de libros más vendidos de ficción en catalán durante doce semanas consecutivas. En 2026 se publicará la traducción al castellano de la obra y ya tiene asegurada una segunda al francés. El autor también tiene sobre la mesa una docena de ofertas audiovisuales para convertir la historia en película o serie. “Es una especie de sueño”, admite Pratsobrerroca, “siempre me ha gustado mucho escribir, pero de repente recibir todo esto, es increíble”.

La historia transcurre en un pueblo del Pirineo, Arcavell, donde el 15 de junio desaparece sin dejar rastro Valèria Costa, una niña de siete años. Sus padres se ven inmersos en una investigación que los señala directamente y revela varios secretos ocultos hasta ese momento.

La trama, repleta de giros inesperados y viajes al pasado, ha convencido a los lectores, que la han mantenido en lo más alto de la lista de libros más vendidos desde antes de Navidad. En septiembre, al publicarse coincidiendo con La Semana del Libro en Catalán, ya tuvo una muy buena acogida entre los libreros, según la editorial.

Éxito inesperado

Pratsobrerroca sostiene que este éxito le ha llegado de manera totalmente inesperada, en contraste con experiencias previas menos prolíficas en el ámbito audiovisual. “Yo sabía qué era hacer algo y que no funcionara… y esto de ahora es como recordar la primera experiencia, pero con la diferencia de que está yendo bien”, afirma.

El escritor, que trabajó en la obra durante un año y medio, admite que se inspira en autores como Jöel Dicker y Liz Moore, y que al principio sintió la síndrome del impostor. “Necesitaba que estuviera muy bien y puse la obra a debate con mi entorno, para mejorar a base de ensayo y error”, reconoce.

También insiste en la importancia de no ser previsible y de tener una voz narrativa ágil. “Quería que el lector entendiera hasta el final todo este lío, por eso opté por una voz sobria”, subraya.

Actualmente, el autor centra todos sus esfuerzos en escribir un segundo thriller. “Todavía me quedan recursos que quiero explorar y creo que pueden dar mucho juego”, insiste. Aun así, reconoce sentir cierta presión derivada de este primer éxito. Por el momento, 'El joc del silenci' contará con traducciones al castellano – con Reservoir Books – y al francés.

Noticias relacionadas

En cuanto a la adaptación audiovisual, la propuesta ha despertado interés de una docena de productoras y se prevé una decisión en marzo, aunque todo sigue abierto. La editorial tiene la mirada puesta en Sant Jordi, pronosticando que el libro pueda ser uno de los títulos más demandados.