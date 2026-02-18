'El largo siglo de las utopías', de Peter Neumann: más luz, más luz

Nunca antes habíamos percibido con tanta claridad la decadencia de la razón en el mundo occidente. Salvo en la Guerra Fría. Es cierto que hemos construido el Estado moderno persiguiendo las utopías, para forjar los ideales democráticos y la justicia social. Pero ahí está el fracaso de la Ilustración que Theodor Adorno y Max Horkheimer definieron en 1944 en su dialéctica. En el sentido de que la razón no está al servicio del bien, sino que se ha convertido en un instrumento para dominar. Y en esta guerra estamos, con los populismos de poca monta. Sin duda, la discusión es un mecanismo para llegar a la verdad, lo que Jürgen Habermas llamó "la imposición sin obligaciones del mejor argumento". Sin un discurso libre de dominación, la democracia es imposible. Los nuevos demagogos juegan sin rubor, con discursos trucados, faltos de honestidad intelectual, para llegar al poder haciendo trampas.

Lo que plantea Peter Neumann (Nuevo Brandeburgo, 1987) en 'El largo siglo de las utopías' es una reflexión en torno a estas cuestiones, que, si bien no son novedad, sí que lo es la originalidad con la que las plantea. En un relato ágil, narrativamente efectivo y que estimula la curiosidad del lector, dibuja, con trazos gruesos pero rigor quirúrgico, la gran revolución de las ideas del siglo XX. Desfilan parejas como Richard Wagner y Friedrich Nietzsche, entre el demiurgo musical con el mito del anillo del nibelungo y la descripción del superhombre, una cotilla difícil de desabrochar.

El arte como canalizador

Y es que el arte ha canalizado grandes ideas filosóficas pese a los infortunios que han arrastrado algunos artistas. Ahí está la pintora expresionista Käthe Kollwitz al enfrentarse al káiser Guillermo II y mostrar en un grabado la realidad del imperio, el levantamiento de los tejedores de Silesia de 1844. Evidenciar el maltrato y la injusticia social es una obligación moral para el progreso del mundo libre. Hoy vuelve a ser más necesario que nunca, aunque nos coge con unos índices culturales bajísimos, distraídos con el artilugio de última generación, que tampoco da sentido a nuestra vida.

Por eso, se agradece que el autor nos invite a pasar una noche de 1922 con James Joyce, Marcel Proust, Pablo Picasso e Ígor Stravinski en el Hotel Majestic de París. Y el encuentro en 1938 entre Salvador Dalí y Sigmund Freud en Londres, gracias a Stefan Zweig. Al psicoanalista le debió parecer delirante que el artista surrealista le mostrase 'La metamorfosis de narciso': le espetó que el cuadro le inspiraba a buscar rastros de lo consciente y no manifestaciones de lo oculto. Dalí argó con complejos, paranoias y cierto sentimiento de culpa. A ello también se dedica Neumann, sobre todo a la culpa del pueblo alemán tras la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Immanuel Kant y Johann Wolfgang von Goethe, artífice de la peor atrocidad imaginable. De ello hablaron Hannah Arendt y Karl Jaspers. Tomado el té en Basilea y sentados con un elefante en la habitación, la relación que tuvo la filósofa con su profesor Martin Heidegger.

El libro va terminando con la huida del nazismo de Walter Benjamin con su 'Tesis sobre el concepto de historia' en la maleta. Otra vez el fracaso de la ilustración ante el fascismo. Su compañero de capítulo es el hijo de Franz Hessel, con quien tradujo a Marcel Proust. Se acordarán de Stéphane Hessel, que a los 94 años publicó 'Indignaos', breve ensayo sobre la lucha por un mundo mejor. Europa salió adelante con la fuerza de las ideas, ojalá lo volvamos a ver.