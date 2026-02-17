Xavier Ruyra, cirujano cardiovascular y fundador de CardioDreams: "Un buen libro de médicos nos debe recordar el valor de la honestidad"

¿Comenzó pronto a leer?

Muy pronto y sobre muchos temas, enlazando lecturas e historias movido por la curiosidad y la forma de pensar de gente fantástica que supo expresar en palabras lo que otros muchos nunca podremos llegar a imaginar. Un título que le doy es '1984', de Georges Orwell.

Una historia distópica. ¿Cree que Orwell acertó?

Hay algunas ideas que podríamos extrapolar a la actualidad. El Estado cada vez controla más todos los aspectos de nuestras vidas con su poder insaciable, su vigilancia constante, la manipulación de la verdad y de la Historia, con poblaciones cada vez más incultas y menos educadas que compran el relato fácil sin crítica ni objeciones. Otro buen título muy vigente sería 'Un mundo feliz', de Aldous Huxley.

Los hombres clasificados por castas, el sexo se considera vulgar… ¿Sería un mundo realmente feliz?

No creo. Una sociedad aparentemente perfecta pero que condena a las personas a un destino que ellas no han escrito y que rechaza cualquier forma de pensamiento crítico no es una sociedad feliz. Una sociedad en la que se sacrifican la libertad, el individualismo y el amor no puede ser feliz.

¿Una novela sobre médicos?

'Hombres de blanco', de Frank G. Slaughter. Nos recuerda qué es ser médico de verdad, el valor de la honestidad en una profesión que no admite medias tintas y que, a veces, tiene un margen de error muy pequeño. Lo peor es no estar a la altura de la confianza que el paciente deposita en el médico. Lo importante no es etiquetar a la medicina como pública, concertada, o privada; lo fundamental es tener claro que solo hay buena y mala medicina, igual que hay médicos excepcionales, buenos, malos y regulares.

En esa novela, la religión juega un papel importante paralelo al de la ética.

Noticias relacionadas

La religión puede afectar directamente a la práctica médica. Debemos intentar buscar la forma de conseguir nuestros objetivos de cuidar y curar al paciente, respetando las creencias y necesidades de cada uno. No es fácil, pero no es imposible. Los errores existen y existirán siempre, pero deben intentar resolverse.