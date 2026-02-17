‘Sumer és aquí’, de Anna Pantinat: una cosmogonía del siglo XXI

Sobre una posible Barcelona apocalíptica, afectada por el latigazo de la naturaleza desatada, se ha escrito bastante y se han rodado incluso series. En la literatura catalana sobresale 'Mecanoscrit del segon origen', de Manuel de Pedrolo (1974), obra adaptada al cine y la televisión. Pero la propuesta distópica que nos llega de la pluma de la poeta Anna Pantinat (Barcelona, 1977) sobresale por su originalidad tanto formal como de fondo. 'Sumer és aquí' fusiona la fascinación de la autora por las culturas mesopotámicas y las literaturas antiguas con una reflexión sobre la caída y el renacimiento de las civilizaciones, así como sobre el papel esencial de la escritura no solo para forjar la historia y la memoria, también como vector de supervivencia de la especie. De hecho, los sumerios son la primera y la más antigua civilización con escritura.

La misma autora, que hasta ahora básicamente ha escrito poesía –'De sobte, un estiu' (2012), 'Construcció de la nit' (2013), 'Qui no s’anomena' (2017) y 'Goigs posthumans' (2025)– ha considerado necesario contextualizar su original propuesta y dar algunas claves de comprensión para los lectores, puesto que 'Sumer és aquí', una "novela en verso", resulta un artefacto literario difícil de clasificar.

Para empezar, Pantinat ha adoptado un género narrativo propiamente sumerio, el de las ciudades destruidas, con la forma de unos cantos versificados y el tono elegíaco e hiperbólico de los relatos mitológicos. El resultado es una narración en alejandrinos, sin rima, pero con abundantes figuras retóricas –anáforas, personificaciones, comparaciones, aliteraciones– que impregnan el texto con un halo poético y reverente, casi hierático. También se usan conceptos básicos como 'diluvi', 'desferm', 'després' y 'abans' para marcar de manera primordial la historia vivida, como si se hubiera hecho tabula rasa de las palabras al tiempo que la ciudad se destruye y renace como Nova Barcelona.

En segundo lugar, la protagonista, la joven Tal•lis, se presenta como una heroína que escapa del Refugio Dieciocho y decide volver a la ciudad en busca de los restos de su casa, añorando a su familia y su vida anterior. Ha sufrido un trauma más allá del caos destructivo de la ciudad. En el camino se topa con unos jóvenes que reclaman que vuelva "el tiempo del nacimiento" y que ella ve como un peligro.

Extinción y renacimiento

Las mujeres, en este contexto de extinción y renacimiento, adquieren un papel esencial como madres potenciales, papel que Pantinat conecta con el que tenían en la cultura sumeria antes de instaurarse la imagen del 'sexo débil' por culpa de los relatos épicos, sobre todo la narración acadia de la 'Epopeya de Gilgamesh' (2500-2000 a. C.). En la nota posterior, la autora reivindica en este sentido la centralidad de la mujer, que parece haber recuperado su sitio central en esta nueva ciudad, puesto que la figura de la justicia con la cual se encuentra no es ningún juez, sino "la Jueza".

Otro apunte interesante es el hecho de que se insertan canciones en el poema, cosa que nos lleva a pensar en las teorías de Hélène Cixous, que subraya que en el origen de la literatura está el canto, tal como desarrolla en su manifiesto 'La risa de la Medusa' (1975). Vincular todo este universo ancestral y mitológico, una narración que busca la fuerza primigenia de las palabras y del nombrar la realidad de manera 'limpia', con la historia de una Barcelona sumergida por una gran ola es por lo menos arriesgada. ¿Es verosímil una superviviente actual hablando con el lenguaje del siglo XVI a. C.? Aquí entra la dimensión poética de esta "novela en verso" que también pertenece al género de la ciencia ficción. En este sentido conecta con clásicos como 'Fahrenheit 451' de Ray Bradbury, y por la parte de la reflexión sobre la escritura, con 'Junil a la terra dels bàrbars' de Joan-Lluís Lluís.

Noticias relacionadas

Esta es la primera parte de una trilogía que Pantinat tiene en mente, como aclara en la nota final. También asegura que aspectos que quedan oscuros en esta primera entrega, donde la intriga deja entrever que ha pasado algún crimen horrible en el refugio, se esclarecerán. La trama y los personajes quedan a la espera de su desarrollo y desenlace, pero el puntal es este lenguaje que nos ofrece una especie de cosmogonía actual con la fuerza de las palabras de antaño.