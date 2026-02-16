'Las buenas intenciones', de Víctor del Árbol: la dura y difícil redención para un sicario

La novela negra tiene en estos últimos años muchos novios en España. El género tiene tirón y una ávida demanda de lectores que hace que proliferen esos novios que tratan de abrirse camino en este campo literario. No es fácil pues finalmente de eso estamos hablando, de literatura, de saber contar con arte narrativa, con pulso y tensión, con hondura, una trama negra al uso. Y claro ahí el universo de nombres singulares se constriñe mucho. Pocos son los que saben retratar con acierto los escenarios sórdidos, la personalidad de los personajes de doble moral, la violencia o el tono duro, el ambiente social en que se mueven y, sobre todo, la descripción de esos personajes turbios y oscuros.

Uno de esos es sin duda Víctor del Árbol que a golpe de novelas originales y excelentemente tramadas ha logrado un sólido prestigio como uno de los grandes escritores de novela negra en España. Un prestigio ganado a pulso novela, tras novela. Frente al novedoso thriller nórdico y sus derivados, en el que prima la sangre y una violencia y crueldad excesivas, Víctor del Árbol nos devuelve al género negro de toda la vida donde no sólo la violencia llena sus páginas sino la presencia del factor humano; los misterios y taras psicológicas que llevan a los asesinos o a los sicarios a cometer sus crímenes junto a las pasiones, alegrías y tristezas de las víctimas y de los investigadores. El factor humano, ahí, como en tantos otros escenarios, está la clave.

Ahora Víctor del Árbol publica ‘Las buenas intenciones’. La novela es la tercera parte con la que cierra su llamada ‘La trilogía del sicario sin nombre’, trilogía que tuvo como primer título ‘Nadie en esta tierra’, protagonizada por el inspector Leal; le siguió ‘El tiempo de las fieras’, esta vez con el desabrido subinspector Soria, tras la muerte de Leal, y que ahora concluye con ‘Las buenas intenciones’ donde el protagonismo de la investigación recae en la periodista Clara Fité. Y en medio, el sicario sin nombre, dispuesto a retirarse después de hacer un último trabajo con tres víctimas en su lista, una libreta robada por la periodista al sicario que tiene datos muy comprometedores para muchos y la investigación sobre la muerte de dos menores veinte años atrás que esconde misterios sorprendentes. Todo ello se une en una trama cosida con maestría impecable a los sucesos del presente que giran en torno a la especulación inmobiliaria de los terrenos de una vieja urbanización y la aparición de un retablo del siglo XIII en la ermita de La Montaña que destapa la urdimbre de unos intereses económicos de carácter especulativo donde la criptomoneda juega un papel central.

El propio autor ha señalado que su interés en esta trilogía ha sido mostrar al lector la evolución del personaje del sicario, el hombre que asesina por encargo, desde el principio al final. En este cierre de la trilogía el personaje, sin dejar de atender sus servicios de matón, intenta redimirse y llevar a cabo su sueño oculto, y tras un último trabajo pensaba reconciliarse con su hermana y comprar un rancho y convertirse en ganadero, entre vacas y llenarse las manos de tierra en vez de con la sangre de sus víctimas.

Dos tramas centrales recorren esta historia. De un lado el trabajo del sicario, que debe cumplir el encargo de eliminar a tres personas que figuran en la lista que le ha dado su cliente Orestes. El sicario deberá ademas recuperar la misteriosa libreta que Clara le ha robado antes de desaparecer después de varios meses de pasar juntos un idilio. Y por otro, la investigación que inicia Clara Fité sobre la desaparición de dos hermanos en 1992. Los hermanos Vera, Sergio de ocho años, Patricia, de diez. El padre, Juan Carlos Vera fue acusado de asesinarlos para hacer daño a su ex mujer, la madre de los niños. Los cuerpos nunca aparecieron y el padre jamás confesó su culpa, pero los jueces lo condenaron a veinte años de cárcel.

Ahora, cumplida la condena el padre salía de prisión. A su vez, un chivatazo periodístico señalaba que el informe policial sobre la desaparición de los hermanos Vera estaba repleto de inexactitudes y falsedades y que el padre no era el culpable de sus muertes y que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Clara tenía que averiguar porque el padre nunca habló e investigar a otras personas poderosas.

Con su investigación empieza a destapar una enorme trama de corrupción inmobiliaria y otros casos de corrupción, crimen organizado e incluso secretos de Estado. Por eso alguien está dispuesto a impedirlo. En el centro de esta operación inmobiliaria está el barrio de La Montaña que los especuladores proyectan convertir en una urbanización de lujo; para subir aún más la tensión, en Sant Genís, la ermita del barrio, aparece un retablo del siglo XIII, al parecer de enorme valor, algo que deja al descubierto los intereses poco cristianos y más bien especulativos del obispo de la diócesis.

Lógicamente estas dos tramas acaban por colisionar al tener personajes y situaciones comunes , y cuando esto ocurre se producen efectos devastadores para todos.

El resultado es esta novela de intriga apasionante , con personajes que se mueven al filo del abismo y otros que ya han cruzado esa línea de la maldad y están dispuestos a seguir en ese camino que les resulta beneficioso. Parece claro que no hay nada mejor que la novela negra para adentrarse en el presente y desvelar sus verdades.