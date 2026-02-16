LIBRERÍAS
Librería Estrella Distante, el deseo de leer
Nació poco a poco, cuando terminaba 2024, a base de conversaciones, lecturas, planificación y muchas visitas a librerías amigas del panorama madrileño
Carmela García Prieto
Estrella Distante nació poco a poco, cuando terminaba 2024, a base de conversaciones, lecturas, planificación y muchas visitas a librerías amigas del panorama madrileño. En algún momento, el deseo de leer de una determinada manera de sus libreros encontró por fin un espacio propio en el barrio de La Latina.
La acogida fue inmediata: vecinos que entraron por curiosidad, editoriales y otras librerías que se acercaron a acompañarles. El catálogo, generalista y muy cuidado, se construye desde el gusto y la coherencia, más que desde la cantidad, con libros que dialogan entre sí, más allá de lo comercial.
El nombre es un guiño a Roberto Bolaño, pero también una imagen: una luz que orienta y abre otros tiempos. Como toda buena librería de barrio, las altas estanterías de Estrella Distante crecen con la confianza y el cuidado por la lectura.
