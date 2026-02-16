De Londres al Empordà: la historia de Carla Gracia y su búsqueda de paz en la novela 'El jardí adormit'

Si con el éxito de ventas que fue 'Perfectament Imperfecta' (Univers Llibres, 2025), Carla Gracia explicó con humor y delicadeza su experiencia criando hijo diagnosticado de autismo, ahora la novela que acaba de salir del horno, 'El jardí adormit' (Univers Llibres, 2026) es el resultado de un proceso de escritura que recoge vivencias, desconsuelo, culpa y un amor creciente por las plantas en un entorno idílico: el Empordà.

Gracia ha escrito el libro a ratos, sin ser consciente en un primer momento de que todos aquellos momentos de paz donde se abandonaba a la escritura podrían acontecer una obra literaria. El jardín dormido empieza de una manera similar a la misma historia vital de la autora: con la protagonista, Iris, dejando su vida en Londres y encontrando refugio y consuelo en un pueblecito del Empordà gracias a una oferta de trabajo muy misterioso. A cambio de un pequeño sueldo y exigiendo como requisito que quién se apunte no sea una persona "alegre ni curiosa", se pide hacer revivir un jardín descuidado del municipio ficticio de Fontallac. En aquella oferta de apariencia ingenua, Iris ve un rayo de luz para enfrentarse a una carga muy dolorosa que arrastra desde hace años.

"Yo había hecho este proceso de decidir dejarlo todo, me habían ofrecido un trabajo en un banco de Londres con un buen sueldo, y cuando empecé el trabajo vi que todo era gris. Entendí que aquel no era mi lugar", explica Gracia. Se fue y llegó a un pequeño pueblo de Ripoll. A pesar de los trabajos que tuvo para subsistir, asegura que fue "muy feliz".

Una vez volvió a "el sistema" y tuvo hijos, consiguió tener un trabajo fijo con el doctorado. Entonces, tuvo que hacer frente al diagnóstico de su hijo.

Durante tres años, ha estado escribiendo y dedicándose a sus hijos. Descubrió el mundo de las plantas en unas clases en el centro cívico. Cada semana descubría una, y no solo las más idílicas. "De primeras, cuando me dijeron que pintara ortigas, me sorprendí, pero después reflexioné sobre las cosas buenas y malas de las plantas: pueden ser curativas y pueden ponerte enfermo o incluso matarte", asegura. Aquel ejercicio creativo se acabó trenzando en una historia introspectiva en que la protagonista desconecta de todo para conectar desde dentro y hacia fuera con un jardín que poco a poco tiene que hacer revivir con plantas de lavanda, verbena, tomillo, madreselva y caléndulas con la ayuda del propietario de la casa, Marc, que como ella, tiene sus propios fantasmas.

La dictadura de la perfección

"Lo que le pasa a Iris me lo siento muy propio porque a mí el que me movía mientras pintaba era aquella parte perfecta de mí misma que exigía que hiciera lo que se esperaba de una mujer", explica la autora. El mensaje de la obra, que empieza cada capítulo con la presentación de una flor que dejará un mensaje, está claro: "Sé quién quieres ser, la naturaleza ya es esto", expresa Gracia. "Apelo a que el lector recuerde el salvajismo que llevamos dentro, esta proximidad al que somos, a estimarte ante la ideología del perfeccionismo" subscribe. Gracia se refleja en esta culpa que siente Iris, y que nace de un tipo de idealismo que nos obliga a ser "perfectos como mujeres y a nivel profesional", indica. "No somos esto, si a la gente no le gusta cómo somos y nos tenemos que apartar para reencontrarnos, pues se tiene que hacer", concluye.