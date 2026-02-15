Los libros de la semana: Ana Garriga y Carmen Urbita, John Darnielle y Sandra Petrignani

Instrucción de novicias Ana Garriga y Carmen Urbita Blackie Books 22 €

Ana Garriga y Carmen Urbita hacen un recorrido fascinante por las vidas de las monjas del barroco y lo que ocurría tras las puertas de los conventos. Doctoras por la universidad de Brown, este es el resultado de 15 años de investigación y entusiasmo histórico por el barroco. Por las creadoras del fenómeno 'Las Hijas de Felipe', el pódcast que está reescribiendo el Barroco español desde las mujeres.

Cosechadora universal John Darnielle Aristas Martínez 24,90 €

John Darnielle, vocalista de la banda The Mountain Goats y uno de los mejores letristas estadounidenses, es el autor de 'Cosechadora universal', un 'thriller' intenso y sobrecogedor ambientado en un pequeño pueblo del Medio Oeste en el que el empleado de un videoclub descubre un macabro misterio siguiendo las pistas ocultas en las cintas que alquilan sus clientes. Una mezcla entre Cormac McCarthy y David Lynch.

Autobiografía de mis perros Sandra Petrignani Nórdica Libros 20,95 €

Toda autobiografía conlleva una dosis de valentía. Pero narrar la propia vida a través de los perros que la han acompañado añade una "ternura conmovedora al encanto de cualquier vida", como habría dicho Jane Austen. En 'Autobiografía de mis perros', Sandra Petrignani habla de sí misma con la ternura que emana de sus perros, y a través de ellos evoca amores y compañeros de una época perdida, como todas las épocas.

Material inflamable Rosa Ramírez Almadía 17,90 €

'Material inflamable' es una novela que explora la vida de una joven estudiante mexicana en una universidad en Massachusetts. A través de una narrativa fragmentada e introspectiva, la protagonista reflexiona sobre su identidad, sus raíces familiares, sus relaciones personales y su lucha interna con la salud mental y la adicción, con episodios que oscilan entre la realidad y el delirio.

Hipocondría Will Rees Alpha Decay 23,90 €

En 'Hipocondría', Will Rees combina su experiencia personal con una exhaustiva documentación sobre la hipocondría, hasta construir una genealogía cultural de la "enfermedad imaginaria". El autor convoca a figuras como Freud, Molière, Charlotte Brontë, Kafka y Joan Didion, entre muchas otras, para explorar cómo la hipocondría ha tensionado durante siglos nuestra manera de pensar la enfermedad y el cuerpo.

Diví Oriol Canals Rosa dels Vents 21,90 €

Tras el éxito de 'No dormiràs', un 'thriller' con el Palau de la Música Catalana como escenario que ahora publica Roca Editorial en castellano, el periodista Oriol Canals recupera actualizada su primera gran obra, otra novela de suspense ambientada en un espacio igual de icónico –en este caso el Teatre-Museu Dalí de Figueres– que destila una dura crítica contra la prensa amarillista y los intereses políticos.

Noticias relacionadas

Dos morts i mig. Un crim ultra al Maresme Damià del Clot y Albert Calls Pòrtic 19,90 €

El 20-N de 1980, un grupo de jóvenes de Fuerza Nueva salieron por Mataró (Barcelona) con la intención de 'asustar' a sus adversarios. Durante la 'cacería', se toparon con una chica y dos chicos marginales, a los que dispararon. Solo uno sobrevivió. Ese crimen, que se encubrió como el resultado de una noche de alcohol y drogas, vuelve a la actualidad en este libro novelado como lo que de verdad fue: un oscuro episodio de la Transición.