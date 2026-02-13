Joaquim Clos, director general de Explotación de Derby Hotels Collection: "Me emociona encontrar libros en el hotel dejados por otros viajeros"

¿Recuerda los títulos de su juventud?

Recuerdo 'Siddhartha', de Hermann Hesse, 'Pura vida', de José María Mendiluce, y 'La insoportable levedad del ser', de Milan Kundera. Mi madre me introdujo en la lectura. Cuando me fui a estudiar a Nueva York, me enviaba libros por correo.

¿Qué le emociona de la lectura?

Su capacidad para transportarme a otros lugares. Especialmente cuando viajas y te alojas en algún hotel y te encuentras con una estantería con libros que han dejado otros viajeros para que tú hagas lo mismo. No es solo el placer de descubrir una nueva lectura, sino también imaginar quién dejó ese libro antes, de dónde venía.

¿Con qué criterio comienza un libro?

Por las recomendaciones de mi mujer, auténtica devoradora de libros. Suele sugerirme lecturas de los temas que más me atraen. Últimamente son historias basadas en hechos reales o novelas históricas. Somos asiduos de nuestra librería de confianza en Torroella de Montgrí, La Cucut, no tanto por su tamaño como por el excelente trato y el profundo conocimiento que tienen de sus clientes.

¿Un título que le haya hecho reflexionar?

'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole. Es sin duda una crítica dura a la sociedad en la que vivimos, cada vez más egoísta e individualista. Por eso me gustó, te das cuenta de que no hace falta reflexionar demasiado sobre la realidad para encontrar similitudes con la novela.

¿Algún título documental?

'Ébano', de Ryszard Kapuscinski. Siento una profunda fascinación por África, por lo que este libro resulta perfecto. Una de las cosas que más me gustó fue poder ponerme en la piel del autor, un periodista que ha visto de cerca al dirigente Idi Amin Dada en momentos tan determinantes para el continente africano. África es tan distinta al resto de continentes que cada rincón despierta mi interés. Además, cualquier amanecer o anochecer es único.

¿Una novela histórica interesante?

Noticias relacionadas

'Esta noche la libertad', de Dominique Lapierre. Refleja de forma muy auténtica la profunda huella que dejó el imperio británico en su paso por la India. Lo recomiendo para comprender la salida del imperio británico y, sobre todo, la división de la India y la creación de Pakistán.