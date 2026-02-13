'Alexis de Tocqueville, un liberal único', de Eduardo Nolla: la democracia, ayer y hoy

En abril de 1831, dos amigos franceses en la veintena de familia acomodada y con el futuro profesional por definir, embarcaron en el puerto de Le Havre para cruzar el Atlántico con el propósito de estudiar sobre el terreno el sistema penitenciario de Estados Unidos. Tras nueve meses de estancia allí, recorrer el país a caballo, visitar cárceles en varios estados y superar algunas situaciones críticas, regresaron cargados de folletos, papeles y cuadernos rellenos de notas.

A la vuelta, Gustave de Beaumont elaboró un informe sobre las penitenciarias y un libro contra la esclavitud. Por su parte, Alexis de Tocqueville se puso a escribir una obra de mayor ambición. En 1835 salió a la venta el primer volumen de 'La democracia en América' y, cinco años después, el segundo. La obra causó admiración, el número de sus lectores aumentó con rapidez y no tardó en ser comparada con los grandes clásicos del pensamiento político, entre los cuales figura por consideración unánime.

Eduardo Nolla, profesor de teoría política, es el autor de las primeras ediciones críticas en francés, inglés y español, de 'La democracia en América'. Ha consultado archivos, donde ha encontrado documentos inéditos que ha ido incorporando a las sucesivas versiones impresas del texto. La obra que dio fama y prestigio a Tocqueville fue traducida al español por primera vez en 1840, a continuación de su publicación en Francia. Y Ortega y Gasset planeó una edición de las obras completas del autor por 'Revista de Occidente', e incluso escribió un prólogo, pero finalmente el proyecto no se llevó a cabo.

Eduardo Nolla es quien de manera definitiva ha acercado 'La democracia en América' al público hispano. Ha hecho una traducción nueva, que en la edición pionera de Aguilar de 1988 aparece guarnecida por una extensa introducción y minuciosas notas, que han sido ampliadas en la más reciente de Trotta. El libro que ahora publica es un resumen perfecto de la vida y obra de Tocqueville, que él conoce hasta en el mínimo detalle como pocos.

Amigo de la libertad

Con la revolución de 1789 aún muy viva en la memoria, Tocqueville vivió en medio de los devaneos políticos de su país en las décadas intermedias del siglo XIX. Sus autores predilectos eran Pascal, Montesquieu y Rousseau. Se declaró, por encima de todo, amigo de la libertad. El descubrimiento de la democracia en Estados Unidos le hizo preguntarse si era posible en Europa. Vio a los norteamericanos empapados de espíritu republicano.

Para liberales y socialdemócratas, Tocqueville es un autor hoy imprescindible. Y aquí lo tenemos, en toda su grandeza, pero asequible, gracias a Eduardo Nolla

Pensaba que la democracia es una combinación de libertad e igualdad de derechos. La misión de un gobierno no consiste en llevar de la mano a los ciudadanos, sino en enseñarles a prescindir de él cuanto sea posible. La democracia no se aprende en los libros; solo puede aprenderse practicándola. De ahí, la importancia que, para Tocqueville, tienen las asociaciones y la vida política de los municipios, verdaderas escuelas de democracia.

Tocqueville intuyó que la democracia era el futuro. No obstante, su visión al respecto fue un tanto ambigua. En la sociedad americana apreció síntomas, visibles por doquier en nuestras sociedades, que se cernían como amenazas sobre ese resplandeciente porvenir. Rechazó el socialismo utópico y dogmático. En la política francesa, siendo diputado, adoptó una posición que podría definirse de centroizquierda. Fracasó en el intento de crear una tercera vía.

Tocqueville pone el énfasis en las tribulaciones de la libertad. Cómo ser libres, y hacer que la democracia expanda la libertad y no la contraiga entrometiéndose más de lo debido en la vida de los individuos, esa es la cuestión. Con razón, Tocqueville está de actualidad. La libertad que hoy disfrutamos no es la deseada por él y las democracias están perdiendo su alma. Trump es una burla dolorosa y cruel. Para liberales y socialdemócratas, Tocqueville es un autor hoy imprescindible. Y aquí lo tenemos, en toda su grandeza, pero asequible, gracias a Eduardo Nolla y a FAES. ¿Dónde está la izquierda liberal?