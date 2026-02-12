Rocío Campos, tallerista y creadora del blog 'A merendar con mamá': "Los niños deben aprender que un libro se termina y se puede empezar otro"

Rocío Campos llegó a la literatura infantil desde la experiencia cotidiana: "Empecé a interesarme por la literatura infantil cuando nació mi hijo". Así, la lectura compartida apareció como un gesto natural, doméstico: "Merendábamos y le contaba cuentos, así surgió 'A merendar con mamá'". Ese momento íntimo acabó convirtiéndose en un bonito proyecto, bien estructurado, de mediación lectora y acompañamiento en la crianza.

Periodista de formación, divulgadora y autora de 'El nido', Campos creó 'A merendar con mamá' como un espacio para pensar la lectura no solo como aprendizaje, sino como vínculo. Con el tiempo, el blog fue abriéndose hacia más público en forma de taller. "Hay muchas familias, docentes, o profesionales interesados en esta formación", explica.

Su trabajo se centra especialmente en los primeros años de lectura autónoma, un momento clave que suele generar dudas. "Es una etapa difícil, hacia los 6 años, cuando empiezan a leer solos", señala. Y añade: "Lo mejor es seguir, no leyéndoles, pero sí leyendo con ellos". Para Campos, acompañar no significa dirigir, sino compartir el proceso, no abandonarlo demasiado pronto.

En sus talleres insiste en la importancia de elegir bien los libros y de ampliar el horizonte lector. "Necesitan libros que les enganchen, pero no solo sagas, es importante aprender que un libro se termina y se puede empezar otro distinto". Explica que, aunque gran parte de su trabajo se desarrolla en formato digital, el contacto con el objeto libro, pasar páginas, y el encuentro forman parte del aprendizaje: "La mayoría de los talleres están online, pero al hacerlo presencial con los niños tocan los libros, los ven".

'A merendar con mamá' ha ido creciendo de forma sostenida, sin perder su carácter cercano. "La idea es seguir creciendo, ha tenido una gran acogida y creo que puede servirles a muchos adultos a acompañar mejor a los jóvenes lectores". De eso trata su oficio: crear confianza y hacer de la literatura un espacio compartido desde el inicio.