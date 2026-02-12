Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaSuspensión clasesAlerta vientoBorrasca NilsBarcelonaHuelga profesoresRodaliesJúlia PericasRecomendaciones vientoJames Van Der BeekRosalía
instagramlinkedin

LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO

Rocío Campos, tallerista y creadora del blog 'A merendar con mamá': "Los niños deben aprender que un libro se termina y se puede empezar otro"

Periodista de formación, creó el blog como un espacio para pensar la lectura no solo como aprendizaje, sino como vínculo

Rocío Campos, creadora del blog 'A merendar con mamá'.

Rocío Campos, creadora del blog 'A merendar con mamá'. / EP

Carmela García Prieto

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rocío Campos llegó a la literatura infantil desde la experiencia cotidiana: "Empecé a interesarme por la literatura infantil cuando nació mi hijo". Así, la lectura compartida apareció como un gesto natural, doméstico: "Merendábamos y le contaba cuentos, así surgió 'A merendar con mamá'". Ese momento íntimo acabó convirtiéndose en un bonito proyecto, bien estructurado, de mediación lectora y acompañamiento en la crianza.

Periodista de formación, divulgadora y autora de 'El nido', Campos creó 'A merendar con mamá' como un espacio para pensar la lectura no solo como aprendizaje, sino como vínculo. Con el tiempo, el blog fue abriéndose hacia más público en forma de taller. "Hay muchas familias, docentes, o profesionales interesados en esta formación", explica.

Su trabajo se centra especialmente en los primeros años de lectura autónoma, un momento clave que suele generar dudas. "Es una etapa difícil, hacia los 6 años, cuando empiezan a leer solos", señala. Y añade: "Lo mejor es seguir, no leyéndoles, pero sí leyendo con ellos". Para Campos, acompañar no significa dirigir, sino compartir el proceso, no abandonarlo demasiado pronto.

En sus talleres insiste en la importancia de elegir bien los libros y de ampliar el horizonte lector. "Necesitan libros que les enganchen, pero no solo sagas, es importante aprender que un libro se termina y se puede empezar otro distinto". Explica que, aunque gran parte de su trabajo se desarrolla en formato digital, el contacto con el objeto libro, pasar páginas, y el encuentro forman parte del aprendizaje: "La mayoría de los talleres están online, pero al hacerlo presencial con los niños tocan los libros, los ven".

Noticias relacionadas

'A merendar con mamá' ha ido creciendo de forma sostenida, sin perder su carácter cercano. "La idea es seguir creciendo, ha tenido una gran acogida y creo que puede servirles a muchos adultos a acompañar mejor a los jóvenes lectores". De eso trata su oficio: crear confianza y hacer de la literatura un espacio compartido desde el inicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL