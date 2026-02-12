'Primer amor', de Banana Yoshimoto: cuando nace el amor

Las sensaciones que trae el primer enamoramiento adolescente, cuando piensas que todo es para siempre pero a la vez se vive con el miedo a que todo acabe, el paso de la niñez a una vida preadulta en la que las fronteras comienzan a difuminarse sin saber de qué lado se va a caer, todo ello aliñado con las relaciones familiares, con ese cambio inevitable que sucede cuando la existencia se ve con otra mirada en la que todo, por desgracia, es más frágil, más contundente.

Son asuntos que aborda Banana Yoshimoto con su particular prosa en ‘Primer amor. High & Dry’, que trae a las librerías españolas la editorial Tusquets, que ya ha publicado otras obras de la reconocida autora japonesa. Yoshimoto nos vuelve a traer una obra de sentimientos, íntima, introspectiva, en la que da voz como narradora a la protagonista, Yuko, que a sus catorce años conoce por primera vez el amor al prenderse de su profesor de arte, Kyu, que le saca diez años y que está instalado plenamente en la vida adulta, aunque ambos compartan dudas, extrañezas vitales y sensibilidades.

Yuko es una chica particular, que se maneja entre lo real y lo mágico, con el don de ver más allá de lo que se puede percibir a plena vista. Y será un encuentro con un pequeño ser ‘mágico’ en una de sus clases lo que la unirá irremediablemente con Kyu.

Almas gemelas

Lo suyo no es una relación al uso, no tiene un componente sexual, ni siquiera termina de haber un enamoramiento que haya explotado a su máxima capacidad, porque existe la barrera irremediable de la edad, pero Yuko encuentra en Kyu un alma gemela, alguien con quien compartir ese mundo casi onírico que ella es capaz de ver y que el resto de la gente ignora.

La novela es corta, se lee casi como un largo monólogo, con una prosa que engancha desde el primer momento

También halla en él alguien que la comprende, que sabe escucharla, es un remanso de paz, aunque también le genere celos por la edad, por las mujeres que están o han pasado por la vida de Kyu, pero se apoya en él cuando en ese despertar a la vida adulta observa esas pequeños detalles de su familia que hasta entonces no notaba.

Y es que Yuko es feliz, pese a todo, tiene una muy cercana relación de confianza con su madre, las rutinas con ella son felices, pero ambas echan de menos a su padre, que gradualmente va pasando menos tiempo en casa, ya que su trabajo como anticuario lo retiene buena parte del año en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

La novela es corta, se lee casi como un largo monólogo en distintos momentos de Yuko, con una prosa que engancha desde el primer momento, en la que la naturaleza se describe con belleza, con pasajes que prácticamente se pueden visualizar y con ese tono habitual en la literatura japonesa, muy personal, a veces agridulce, con una aceptación muy práctica de lo que la vida va presentando. Una oportunidad para descubrir a una autora que nunca defrauda.